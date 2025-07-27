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Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

02 Авг. 2025

ПОНЕДЕЛНИК, 4 август

Спорт

Евроспорт 1

12:40 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, I етап

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Черно море" - "Берое"
21:15 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Арда"

Ринг

22:00 Премиършип: "Хартс" - "Абърдийн"

 

ВТОРНИК, 5 август

Спорт

Макс спорт 1

02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, 1/4-финал
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, 1/4-финал

Евроспорт 1

13:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, II етап

Футбол

Диема спорт

20:00 Втора лига: "Етър" - "Севлиево"

Диема спорт 2

21:45 Купа на лигата на Англия, предварителен кръг: "Акрингтън Стенли" - "Олдъм"

 

СРЯДА, 6 август

Спорт

Макс спорт 1

02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, 1/4-финал
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, 1/4-финал

Евроспорт 1

13:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, III етап
17:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Ен, I етап

bTV Action

20:20 Баскетбол: предквалификация за Мондиал 2027, Австрия - България

Футбол

Диема спорт

20:30 Шампионска лига, III кв. кръг, първи мач: "Лудогорец" - "Ференцварош"

 

ЧЕТВЪРТЪК, 7 август

Спорт

Макс спорт 1

02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, 1/2-финал
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, 1/2-финал
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати

БНТ 3

10:00 Лека атлетика: ЕП до 20 г. в Тампере
18:00 Лека атлетика: ЕП до 20 г. в Тампере

Евроспорт 1

12:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, IV етап
17:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Ен, II етап

Макс спорт 4

15:00 Голф: "Скотиш Чемпиъншип", I ден

Евроспорт 2

21:00 Голф: PGA тур, "Сейнт Джуд Чемпиъншип", I ден

Футбол

Диема спорт

20:30 Лига на конференцията, III кв. кръг, първи мач: "Левски" - "Сабах"

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 1: "Порт Вейл" - "Кардиф"

 

ПЕТЪК, 8 август

Спорт

Макс спорт 1

02:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, финал
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати

БНТ 3

11:00 Лека атлетика: ЕП до 20 г. в Тампере
15:50 Лека атлетика: ЕП до 20 г. в Тампере

Евроспорт 1

12:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, V етап
17:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Ен, III етап
20:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", I кръг

Евроспорт 2

14:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", I кръг
21:00 Голф: PGA тур, "Сейнт Джуд Чемпиъншип", II ден

Макс спорт 4

15:00 Голф: "Скотиш Чемпиъншип", II ден

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Добруджа" - "ЦСКА 1948"
21:15 Първа лига: "Монтана" - "Ботев" (Враца)    

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Пройсен" (Мюнстер) - "Падерборн"

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Дармщат"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Бирмингам" - "Ипсуич"

Ринг

22:15 Примейра лига: "Каза Пиа" - "Спортинг" (Лисабон)

 

СЪБОТА, 9 август

Спорт

Макс спорт 2

05:40 Суперкарс: Ипсуич, първо състезание
09:00 Суперкарс: Ипсуич, второ състезание

БНТ 3

10:50 Лека атлетика: ЕП до 20 г. в Тампере
17:00 Лека атлетика: ЕП до 20 г. в Тампере

Евроспорт 1

13:00 Трейл: Световни серии "Голдън Трейл", Сиере Цинал
15:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, VI етап
17:45 Колоездене (мъже): "Арктик Рейс", III етап
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", II кръг

Евроспорт 2

13:45 Триатлон: PTO тур, Лондон
20:30 Голф: PGA тур, "Сейнт Джуд Чемпиъншип", III ден

Макс спорт 4

15:00 Голф: "Скотиш Чемпиъншип", III ден

Диема спорт 3

16:00 "Порше Карера Къп Бенелюкс": ГП на Асен, първо състезание

bTV Action

18:00 Баскетбол: предквалификация за Мондиал 2027, България - Нидерландия

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати

Футбол

Нова спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Гройтер Фюрт"

Диема спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Магдебург" 
19:00 Първа лига: ЦСКА - "Черно море"
21:15 Първа лига: "Славия" - "Лудогорец"

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Хановер" 
21:30 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Шалке 04"

Диема спорт 2

14:30 Чемпиъншип: "Саутхемптън" - "Рексъм"
17:00 Чемпиъншип: "Стоук Сити" - "Дарби Каунти"
19:30 Чемпиъншип: "Шефилд Юнайтед" - "Бристол Сити"

Ринг

19:45 Премиършип: "Рейнджърс" - "Дънди"
22:30 Примейра лига: "Порто" - "Витория" (Гимараеш) 

 

НЕДЕЛЯ, 10 август

Спорт

Макс спорт 2

02:00 ММА: UFC Fight Night, Роман Долидзе - Антъни Ернандес
08:05 Суперкарс: Ипсуич, трето състезание
21:00 НАСКАР: Ню Йорк

БНТ 3

10:25 Лека атлетика: ЕП до 20 г. в Тампере
16:45 Лека атлетика: ЕП до 20 г. в Тампере

Диема спорт 3

13:15 "Порше Карера Къп Бенелюкс": ГП на Асен, второ състезание

Евроспорт 1

14:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, VII етап
17:45 Колоездене (мъже): "Арктик Рейс", IV етап
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", III кръг
23:30 Ветроходство: "Оушън Рейс Европа", Кийл, старт

Макс спорт 4

15:00 Голф: "Скотиш Чемпиъншип", IV ден

Евроспорт 2

16:30 Ветроходство: "Оушън Рейс Европа", Кийл, старт
19:00 Голф: PGA тур, "Сейнт Джуд Чемпиъншип", IV ден

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати

Футбол

Нова спорт

14:30 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Карлсруе"

Ринг

14:30 Премиършип: "Абърдийн" - "Селтик"
16:30 Ередивизи: "Аякс" - "Телстар" (II полувреме)
22:30 Примейра лига: "Брага" - "Тондела"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Елверсберг"
18:30 Чемпиъншип: "Лестър" - "Шефилд Уензди"

Диема спорт

14:30 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Арминия" (Билефелд)
19:00 Първа лига: "Левски" - "Спартак 1918" (Варна)
21:15 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Локомотив 1929" (София)

Диема спорт 2

17:00 Къмюнити шийлд: "Кристъл Палас" - "Ливърпул"

 

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