ЕПА/БГНЕС Макс Верстапен излиза тържествено от болида на "Ред Бул", след като току-що е завършил първи в надпреварата за Голямата награда на Лас Вегас в F1.

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен спечели "Гран при" на Лас Вегас и заслужи своята 75-а победа във Формула 1. Състезанието по уличното трасе в Града на греха наподобяваше по-скоро надпревара на овална писта от НАСКАР, където пилотите постоянно разменят позициите си в колоната.

И тук зрителите станаха свидетели на безброй изпреварвания, като битката за върха продължи буквално до последните метри на финалната 50-а обиколка. Самият Верстапен, който потегли от полпозишън, загуби многократно лидерството си, но всеки път успяваше да си го върне.

Нидерландският ас на "Ред Бул" не се предаде дори четири обиколки преди края, когато беше задминат от новия носител на световната титла Андреа Кими Антонели. Лудия Макс си върна първото място от италианския тийнейджър на "Мерцедес" още преди края на 47-ия тур и повече не погледна назад.

Антонели пък се срина до 4-то място в крайното класиране, изпреварен в щурите финални обиколки от двата болида на "Макларън". Втори финалната линия пресече миналогодишният шампион Ландо Норис, а Топ 3 оформи Оскар Пиастри.

В зоната на точките тази сутрин завършиха още Пиер Гасли ("Алпин"), Франко Колапинто ("Алпин"), Люис Хамилтън ("Ферари"), Карлос Сайнц-младши ("Уилямс"), Джордж Ръсел ("Мерцедес") и Шарл Льоклер ("Ферари"), допълнили последователно челната десетка в Невада.

За Верстапен победата е четвърта през настоящия сезон, като всичките му успехи дойдоха в последните шест старта. Също така той се качи на почетната стълбичка в 9-о поредно състезание и в 11-о от последните 13.

Със своите общо 75 успеха за "Гран при" 29-годишният нидерландец е на трето място във вечната ранглиста на F1. Пред него са само двамата 7-кратни носители на световната титла - рекордьорът Люис Хамилтън (106) и иконата Михаел Шумахер (91).

Два кръга преди края на шампионата през 2026 г. Верстапен е все по-близо до това да си осигури второто място в крайното подреждане за сезона. Той вече има 304 т., а конкурентите му в Топ 5 са в рамките на 40 т. зад него - Люис Хамилтън (267), Джордж Ръсел (264) и Ландо Норис (264). Недостижимият лидер Кими Антонели е начело с 402 т.

При конструкторите "Ферари" се доближи до това да си гарантира втората позиция в отборното класиране - "черните кончета" натрупаха актив от 517 т. и водят със 77 пред третия "Ред Бул" (440 т.) и с 86 пред четвъртия "Макларън" (431 т.). Подпечаталият предсрочно титлата си тим на "Мерцедес" е на върха с 666 т.

Сезонът във Формула 1 ще продължи следващата седмица с надпреварата за "Гран при" на Катар на 29 ноември. Финалът е предвиден за 6 декември в Абу Даби.