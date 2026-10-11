Победа №73 на Верстапен създаде интрига в F1 - за второто място

ЕПА/БГНЕС Макс Верстапен удържа атаката на Шарл Льоклер в първия завой след старта на "Марина Бей" и повече не погледна назад в състезанието за Голямата награда на Сингапур.

В своето 250-о състезание във Формула 1 Макрс Верстапен спечели 73-тата си победа - и първа в кариерата за "Гран при" на Сингапур. В юбилейното си 10-о участие в нощния старт по уличното трасе "Марина Бей" пилотът на "Ред Бул" беше безапелационен - потегли от полпозишън и не изпусна лидерството в нито един миг от надпреварата.

Четирикратният световен шампион беше притиснат в самото начало от Шарл Льоклер, но умело удържа пилота на "Ферари" зад себе си и в крайна сметка финишира с аванс от 7,3 сек. пред него. Трети зад нидерландеца и монегаска се класира лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели с "Мерцедес", който на практика си гарантира титлата.

19-годишният тийнейджър от Италия събра 340 т. на върна и вече има аванс от 102 т. пред съотборника си Джордж Ръсел, който днес се нареди 9-и. В зоната на точките в Топ 10 влязоха също двамата пилоти на "Макларън" Ландо Норис и Оскар Пиастри като 4-ти и 5-и, звездата на "Ферари" Люис Хамилтън като 6-и, Лиъм Лоусън ("Рейсинг Булс") и Нико Хюлкенберг ("Ауди") като 7-и и 8-и и тръгналият от края на алеята пред боксовете Исак Хаджар ("Ред Бул") като 10-и.

Втората поредна победа на Верстапен този сезон създаде интрига за второто място в крайното класиране. Лудия Макс вече има 221 т. и излезе четвърти пред Льоклер (215) и зад Хамилтън (229) и Ръсел (238).

Антонели пък теоретично може да стане шампион още в следващото състезание от календара - за Голямата награда на САЩ на "Пистата на Америките" в Остин, Тексас на 25 октомври. След него до края на сезона ще остават само пет старта, или максимум 125 т. на разположение на преследвачите му.

При конструкторите "Мерцедес" е начело с 578 т., следван от "Ферари" (445) и "Макларън" (339). "Ред Бул" е четвърти с 332 т.