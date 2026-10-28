Никола Цолов дебютира във Формула 1 този петък

БГНЕС архив Никола Цолов за първи път ще седне в актуален болид от Формула 1 и ще участва в сесия от официален уикенд в календара на най-популярния моторен спорт.

Никола Цолов ще направи своя дебют във Формула 1 след два дни - в началото на дългия уикенд за "Гран при" на Мексико. 19-годишният български пилот от академията на "Ред Бул" ще бъде използван от дъщерния отбор на компанията "Рейсинг Булс" по време на първата свободна тренировка на пистата "Ерманос Родригес" край столицата Мексико сити в петък.

Информацията се появи още в началото на месеца, но сега беше съобщена официално от отбора. Цолов, който този сезон кара във Формула 2 за тима на "Кампос Рейсинг", ще седне в колата на Лиъм Лоусън. Новозеландецът заема 9-о място във временното класиране на F1 за 2026 г.

🚨 OFFICIAL: Nikola Tsolov will make his Formula 1 practice debut at the Mexico City Grand Prix! 🇧🇬



The Red Bull junior will replace Liam Lawson at Racing Bulls for FP1, following his successful F1 test at Imola in August.



The Bulgarian is fighting for the F2 championship, with… https://t.co/9d52S3rONU pic.twitter.com/2QQHEdP1Oy — Everything Formula (@evrythngformu1a) 28 октомври 2026 г.

За Никола това ще бъде втора важна стъпка по пътя към изпълняването на голямата цел, а именно получаване на титулярно място в най-комерсиалния автомобилен спорт. Тийнейджърът от София вече проведе тест с болида на "Рейсинг Булс" от 2025 г. в края на август на италианската писта "Имола".

"Искам да благодаря на "Рейсинг Булс" за предоставената ми възможност в Мексико. След теста, който направих с тима през лятото, се вълнувам, че ще мога да направя следващата крачка, да надградя натрупания опит и да науча повече за автомобила и действащия технически правилник. Ще се съсредоточа върху това да извлека максимума от тренировъчната сесия, да работя в тясно сътрудничество с отбора и да предоставя полезна обратна връзка", коментира Българския лъв предстоящия си дебют.

Първата свободна тренировка в Мексико сити е на 30 октомври от 20:30 ч. наше време. Прякото предаване в България ще е по платения ТВ канал "Диема спорт 3".