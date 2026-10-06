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Верстапен задмина Прост с победата на "Сепанг"

Вече само Шумахер и Хамилтън имат успехи в повече поредни сезони във Формула 1

Днес, 09:40
Макс Верстапен е скочил от болида на "Ред Бул", щастлив от първата си победа за 2026 г.
ЕПА/БГНЕС
Макс Верстапен е скочил от болида на "Ред Бул", щастлив от първата си победа за 2026 г.

Победата на Макс Верстапен в състезанието за "Гран при" на Бахрейн, проведено в малайзийската столица Куала Лумпур, изкачи нидерландеца еднолично на трето място във вечната класация за най-много последователни сезони с поне един успех във Формула 1. За 29-годишния пилот на "Ред Бул" триумфът на пистата "Сепанг" беше първи за 2026 г., като той вече има 11 поредни шампионата, в които поне веднъж е стъпвал на най-високото стъпало на подиума.

Досега Лудия Макс делеше третата позиция в ранглистата с френската легенда Ален Прост, постигнал своята серия от 10 последователни сезона с поне една победа между 1981 и 1990 г. Начело в класацията са двамата 7-кратни шампиони Михаел Шумахер и Люис Хамилтън с по 15 поредни години с първи места в "Гран при" - съответно от 1992 до 2006 г. и от 2007 до 2021 г. Иконата Айртон Сена, загинал на 1 май 1994 г., е пети с 9 последователни сезона (1985-1993).

Верстапен спечели своята първа победа в Испания през 2016 г. и оттогава печели поне по веднъж във всеки сезон, като пътьом успя да завоюва четири пъти световната титла (2021-2024). Общо нидерландецът има 72 победи, с които също е трети във вечната ранглиста зад Хамилтън (106) и Шумахер (91).

Макс Верстапен има договор с "Ред Бул" до края на 2030 г. А това значи, че той има теоретична възможност да се изравни с двамата най-титулувани пилоти Шумахер и Хамилтън по брой последователни сезони с победа в F1, ако спечели поне по едно състезание в следващите четири години.

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Ключови думи:

Формула 1, Макс Верстапен

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