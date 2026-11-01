Италианец стана най-младият шампион в историята на Формула 1

ЕПА/БГНЕС Диамантът в селекцията на "Мерцедес" Андреа Кими Антонели спечели световната титла във Формула 1 още във втория си сезон в най-елитния моторен спорт.

Андреа Кими Антонели измести куп легенди и застана на собствен пиедестал в историята на Формула 1, превръщайки се в най-младия пилот, спечелил световната титла. Италианската звезда на "Мерцедес" триумфира само два месеца след като отпразнува 20-ия си рожден ден - с цели три години по-рано от всички останали най-емблематични състезатели, стъпвали на върха.

Антонели ликува като световен шампион четири кръга преди края на сезон 2026, завършвайки на трето място в състезанието за "Гран при" на Мексико. Кими потегли четвърти на стартовата решетка и се придвижи една позиция напред, качвайки се на подиума заедно с Макс Верстапен ("Ред Бул") и Люис Хамилтън ("Ферари"), които завършиха съответно първи и втори.

В генералното класиране италианецът вече има 380 т. и аванс от 119 пред втория Верстапен (261) и 121 пред третия Хамилтън (259). В календара има още само четири предвидени състезания, които предлагат възможни максимум 100 точки.

KIMI ANTONELLI IS THE 2026 F1 WORLD CHAMPION!!! 🏆



The youngest to ever do it at 20 years and 68 days old!#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/AtRw2RZsg9 — Formula 1 (@F1) 1 ноември 2026 г.

Новият шампион на F1 е роден на 25 август 2006 г. и в момента на своя триумф беше на възраст от 20 г. и 68 дни. Досега най-младите носители на световната титла бяха двама 23-годишни мъже - Себастиан Фетел (134 дни след рождения си ден през 2010 г.) и Люис Хамилтън (300 дни след рождения си ден през 2008 г.).

Останалите членове на Топ 10 във вечната класация са кой от кого по-легендарни пилоти, но чакали доста по-дълго за първата си (а при някои и единствена) титла. Фернандо Алонсо и Макс Верстапен са на по 24, Емерсон Фитипалди и Михаел Шумахер - на по 25, а Ландо Норис, Ники Лауда и Жак Вилньов - на по 26.

Кими Антонели е 36-ият различен пилот, който печели световната титла в 76-годишната история на Формула 1. По един трофей притежават още 18 състезатели, а шестима имат по два, петима по три, трима по четири, един пет и двама по седем - Шумахер и Хамилтън.

Италия пък има световен шампион едва за четвърти път. Предишните три титли са спечелени от двама пилоти - Алберто Аскари (1950) и Джузепе Фарина (1952, 1953).

А кола на "Мерцедес" са карали само трима други световни шампиони - Хуан Мануел Фанджо (1954, 1955), Нико Розберг (2016) и Люис Хамилтън (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020). Повече пъти шампионски коли са осигурявали само "Ферари" (15) и "Макларън" (13).