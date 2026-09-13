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Сензационният Антонели лети към титлата в F1

Тийнейджърът на "Мерцедес" покори Мадрид за осма победа от началото на сезона

Днес, 18:08
Андреа Кими Антонели тръгна втори и финишира първи в дебютното състезание на "Мадринг" в испанската столица.
ЕПА/БГНЕС
Андреа Кими Антонели тръгна втори и финишира първи в дебютното състезание на "Мадринг" в испанската столица.

Италианският тийнейджър Андреа Кими Антонели направи поредна решителна крачка към сензационна титла във Формула 1. 19-годишният вундеркинд в тима на "Мерцедес" спечели дебютното издание на "Гран при" на Испания по новото улично трасе в Мадрид и записа осмата си победа от общо 14 проведени състезания от началото на 2026 г.

Антонели потегли от втората позиция в стартовата решетка на столичната писта "Мадринг" и дълго време караше зад тръгналия от полпозишън Ландо Норис с "Макларън". Тактиката на настоящия световен шампион се обърка в 16-ата обиколка, когато при виртуална кола за сигурност влезе в бокса за смяна на гуми, но заради голямо забавяне на механиците се върна на трасето едва пети.

Междувременно начело на колоната се оказа Шарл Льоклер с "Ферари", който избра да не сменя гумите си много по-дълго от останалите пилоти. Когато най-сетне го направи в 49-ата от 57 обиколки, монегаскът излезе обратно на четвърта позиция, зад оформилата се челна тройка от Ангонели, Макс Верстапен ("Ред Бул") и Норис.

Именно в този ред пилотите пресякоха финала и окупираха местата на почетната стълбичка. Топ 5 допълни Джодрж Ръсел с втория болид на "Мерцедес", а в зоната на точките до 10-о място последователно завършиха Лиъм Лоусън ("Ред Бул"), Франко Колапинто ("Алпин"), Оскар Пиастри ("Макларън), Арвид Линдблат ("Рейсинг Булс") и Нико Хюлкенберг ("Ауди").

Най-злощастно се разви състезанието за 7-кратния световен шампион Люис Хамилтън. Ветеранът на "Ферари" стартира от четвърто място, но още в 7-ата обиколка беше принуден да се откаже заради проблеми със спирачките.

В генералното класиране при оставащи 9 планирани старта до края на сезона Кими Антонели е начело с 292 т., следван от съотборника си Ръсел с 211 и Хамилтън със 191.

Следващата надпревара е за "Гран при" на Азербайджан след две седмици.

Формула 1: Гран При на Испания - Мадрид /репортаж/
Кими Антонели си осигури победа на Гран При на Испания след отлично представяне. Състезанието започна с ранна битка, включваща Ландо Норис, Макс Верстапен и Люис Хамилтън, като Хамилтън по-късно отпадна в седмата обиколка. Верстапен участва в оспорвана на
vbox7.com
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Ключови думи:

Формула 1, Андреа Кими Антонели

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