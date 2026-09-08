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Две телевизии ще излъчват Евроволей 2026 в България

Феновете ще гледат повечето мачове на националния отбор по труднодостъпен платен канал

08 Септ. 2026Обновена
По-малко от 24 часа остават до началото на Евроволей 2026 в София.
БГНЕС
По-малко от 24 часа остават до началото на Евроволей 2026 в София.

Две телевизии в България ще предават мачовете от европейското първенство по волейбол за мъже (9-26 септември), на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Финландия и Румъния. Едната е националната bTV, която ще излъчва двубои в спортните си канали bTV Action и "Ринг". Другият притежател на правата е мобилният оператор "А1", който пък ще пуска избрани срещи по платените канали "Макс спорт" и по ексклузивния Max One - наличен единствено за абонатите в мрежата на телекома.

Конкретно мачовете на българския национален отбор ще бъдат достъпни за феновете, които са предимно клиенти на "А1". Първите три от общо петте двубоя на "лъвовете" в груповата фаза ще бъдат излъчвани само по Max One. Последните два ще може да бъдат гледани свободно по bTV Action в пакетите на всички ТВ доставчици.

Евроволей 2026 се открива утре (9 септември) със срещата между България и Северна Македония в зала "Арена 8888" в София. В предварителна група В съперници на нашите волейболисти ще бъдат още Португалия (11 септември), Украйна (12 септември), Израел (14 септември) и Полша (16 септември), като всички срещи на тима ни са с начален час 19:00.

Ето и пълната програма на селекцията на Джанлоренцо Бленджини:

  9.IX: България - Северна Македония (19:00 ч., по Max One)
11.IX: Португалия - България (19:00 ч., по Max One)
12.IX: България - Украйна (19:00 ч., по Max One)
14.IX: България - Израел (19:00 ч., по bTV Action)
16.IX: Полша - България (19:00 ч., по bTV Action)

В най-голямата столична зала ще се изиграят общо 21 мача от турнира - всички 15 срещи от група В, както и четири 1/8-финала и два 1/4-финала. Финалната четворка ще бъде в Милано (25-26 септември).

Днес от българската волейболна федерация (БФВ) съобщиха, че има останало минимално количество билети за някои от мачовете в София. Наличните пропуски са достъпни на място в касите на "Арена 8888". В дните, в които се провеждат срещи от турнира, касите ще работят с удължено работно време.

В дните, когато са двубоите на България от груповата фаза, както и на 19, 20 и 22 септември, ще бъдат отворени две каси от 11:00 до 20:00 ч.

"Най-голямото богатство са феновете, те са нашият седми играч. Предвидили сме за тях страхотни изживявания. Обещавам да няма фен, който да дойде до залата и да бъде върнат - обяви днес президентът на БФВ Любомир Ганев. - Сигурен съм, че освен целия технически аспект, у дома и стените помагат. Нашият седми играч е публиката и вярвам, че тя ще ни подкрепя максимално. Гледаме да се борим за всяка топка и съм сигурен, че нещата ще се получат."

 

СЪСТАВЪТ НА БЪЛГАРИЯ

По-малко от 24 часа преди началото на Евроволей 2026 селекционерът Джанлоренцо Бленджини определи окончателния състав на националния отбор на България за първенството. След последната тренировка преди старта на шампионата италианският треньор обяви своите 14 избраници:

Разпределители: Симеон Николов, Стоил Палев;

Диагонал: Венислав Антов;

Посрещачи: Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Руси Желев, Жасмин Величков;

Центрове: Алекс Грозданов (капитан), Илия Петков, Преслав Петков;

Либеро: Дамян Колев.

 

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Ключови думи:

волейбол, Евроволей 2026, Джанлоренцо Бленджини

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