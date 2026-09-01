България регистрира най-слабото си участие на Евроволей

Българският национален отбор по волейбол записа най-слабото си представяне в цялата история на европейското първенство за жени. Селекцията на Марчело Абонданца зае 16-о място в крайното класиране на турнира в Азербайджан, Турция, Чехия и Швеция, което е най-ниската позиция на тима ни в континенталната надпревара за всички времена.

На Евроволей 2026 "лъвиците" изиграха 6 мача и спечелиха само два от тях - срещу Украйна (3:0) и Австрия (3:2) в груповата фаза. Същевременно нашите волейболистки допуснаха поражения срещу Гърция (1:3), Сърбия (0:3) и домакина на група В Чехия (0:3), както и срещу Италия (0:3) на 1/8-финалите.

Общата геймова разлика 7:14 (0,500) превърна България в най-слабия отбор сред всички отпаднали в първия кръг на директните елиминации. С 2 победи и 4 загуби участието си в шампионата приключи и Хърватия, чийто състав обаче постигна геймова разлика 9:16 (0,563).

Досега най-ниската позиция на страната ни в дамското първенство на Европа беше 14-о място - през 2011 г., когато в турнира участваха 16 отбора. Откакто финалистите са 24 (от 2019 г. насам), най-лошото представяне на тима ни беше 9-а позиция - през 2021 г., когато бяхме съдомакини на шампионата заедно със Сърбия, Хърватия и Румъния.

А в близкото и далечното минало България беше и сред суперсилите в женския волейбол на Стария континент. Националният ни тим е европейски шампион през 1981 г. и има два бронзови медала - през 1979 и 2001 г.

"Разнопосочни са ми впечатленията от представянето ни. Важното е, че успяхме да прескочим груповата фаза и да се класираме за 1/8-финалите. Все пак, това беше важно и за момичетата, и за федерацията, и за всички - коментира мениджърът на женския национален отбор Димо Тонев при завръщането в София тази вечер. - Със сигурност има известно неудовлетворение от представянето в някои мачове, но трябва да знаем, че във волейболната игра има известна логика, която предполага, че когато играеш с по-класни отбори, с по-класни състезателки, е много трудно да се пребориш. Мисля, че тази година отборът беше в коренно различен състав, доста подмладен. Но трябва да отбележим, че в националния отбор бяха състезателките, които желаят да са в националния отбор. И преди да сте ми задали въпрос, искам да кажа, че прекалено много време отделихме на тези, които не желаят да играят за България. Крайно време е да отделяме повече внимание и енергия към тези момичета и състезателки, които искат да играят за родината си."

"Още преди заминаването ни споделих, че целта ни е да излезем от групите на европейското първенство, и то на по-добро от четвърто място, за да влезем в по-добрия поток и да избегнем, както стана - отбора на Италия. За жалост мачът с Гърция беше препятствието за нас по пътя на нашата цел - сподели пък капитанът Жана Тодорова. - Мисля, че беше напълно преодолим отбор. Може би този мач го преживяхме най-тежко на първенството, въпреки че нямаш много време за размисли и съжаления, но това беше мач, за който ме е яд. Моята роля като капитан е след такава загуба емоциите да не надделяват, поне не за толкова дълъг период. Разбира се, ние сме хора, изживяваме го като всички българи, които са ни гледали."