Олимпийските шампионки спряха волейболния европоход на България

Участието на България на европейското първенство по волейбол за жени в Азербайджан, Турция, Чехия и Швеция приключи на 1/8-финалите. Селекцията на Марчело Абонданца допусна очаквана загуба срещу тима на неговата родина Италия, отстъпвайки пред олимпийските и световни шампионки с 0:3 (-18, -13, -13) в чешкия град Бърно.

Интрига в мача имаше само до средата на първия гейм, когато националките ни успяваха да поддържат равенство до 11:11. Оттам нататък "скуадра адзура" наложи изцяло своя ритъм на игра, оказал се непосилен за българските волейболистки. Във втората и третата част си отиде и мотивацията в нашето поле, което доведе до смазващата разлика в резултата и отбелязаните едва 44 точки от състава ни.

Най-резултатна в тима ни стана посрещачът Александра Миланова с 12 т., всички от атака. Втора сред реализаторките ни се нареди диагоналът Ива Дудова с 6 т., също само в нападение. Единствения ас и единствения успешен блок в отбора ни направи центърът Мария Кривошийска, която завърши с общо 5 т.

За италианките над всички беше натурализираната Екатерина Антропова с 18 т. (6 аса, 2 блока). Звездата Паола Егону допринесе с 14 т. (2 аса, 1 блок) за успеха.

Това беше общо 52-рата среща между представителните женски отбори на Италия и България, като "адзурите" вече водят с 32:20 победи. Италианките са в серия от 14 поредни успеха срещу нашите волейболистки, като последната им загуба от "лъвиците" е от Евро 2003 с 2:3 гейма. Любопитното е, че само в историята на шампионатите на Стария континент българският тим има аванс от 6:5 спечелени мача.

Отпадането още в първия кръг на директните елиминации представлява отстъпление за отбора ни спрямо предишния континентален шампионат. На Евроволей 2023 воденият тогава от Лоренцо Мичели български състав стигна до 1/4-финалите и зае 7-о място в крайното класиране. Мястото ни във финалното подреждане на Евроволей 2026 при дамите зависи от резултатите в останалите 1/8-финали, но то със сигурност ще бъде извън Топ 8.

На тазгодишния турнир "лъвиците" записаха две победи и общо четири загуби. В груповата фаза нашите националки надиграха Украйна (3:0) и Австрия (3:2) и паднаха от Гърция (1:3), Сърбия (0:3) и домакина на група В Чехия (0:3).