Евроволей 2026 променя движението в София

БГНЕС архив Зала "Арена 8888 София" ще бъде домакин на общо 21 мача от Евроволей 2026 между 9 и 22 септември.

В продължение на две седмици по време на европейското първенство по волейбол за мъже в София (9-22 септември) ще бъдат въведени промени както в маршрута на градския транспорт, така и в движението около зала "Арена 8888". Това съобщиха днес от Столичната община.

За времето на турнира се разрешават престоят и паркирането на пътни превозни средства на бул. "Асен Йорданов" - в участъка от "Площад на авиацията" до бул. "Шипченски проход", без да се засягат спирките на обществения транспорт, както следва:

- на 9 септември 2026 г. - от 17:00 ч. до приключването на срещата по откриването на първенството (б. р. - България - Северна Македония);

- на 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 и 22 септември 2026 г. - от 15:00 ч. до приключването на волейболните срещи за съответния ден.

Влизането на пътни превозни средства по бул. "Асен Йорданов" в двете посоки ще бъде забранявано само при запълване на капацитета на прилежащия паркинг към зала "Арена 8888" и по нареждане на отдел "Пътна полиция" при СДВР. Ограничението няма да засяга движението на превозните средства на обществения транспорт.

Автобусни линии № 73, 76, 204, 213, 304 и 604 ще обслужват двупосочно спирка "ж.к. Изток". Въвежда се и допълнителен транспорт след приключването на срещите.

От 21:00 до 23:00 ч. на 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20 и 22 септември "Столичен електротранспорт" ЕАД ще осигури четири съчленени тролейбуса. При струпване на хора и по преценка на "Пътна полиция" те ще бъдат включвани по линии № 3, 4, 5 и 11.

От 21:00 до 23:00 ч. на 10, 13 и 15 септември ще бъдат осигурени допълнителни тролейбуси. При необходимост те ще се включват по линии № 5 и 11.

На 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 и 22 септември нощните коли по тролейбусни линии № 3, 4, 5 и 11 ще се обслужват със съчленени тролейбуси.

ОБРАТНО БРОЕНЕ

В София започва и обратно броене до домакинството на мъжкото Евроволей 2026. България е съорганизатор на турнира заедно с Италия, Финландия и Румъния, като мачовете у нас ще се играят в София.

Пет дни преди началото на шампионата - този петък (4 септември), в 10:30 ч. в столицата ще бъде открита специална инсталация, посветена на форума. На пл. "Света Неделя" е бъде поставена голяма волейболна топка с вграден часовник, който ще отмерва времето до първия мач в зала "Арена 8888". Той ще бъде следващата сряда (9 септември) от 19:00 ч. между тимовете на България и Северна Македония.

На събитието в центъра на София ще присъстват кметът Васил Терзиев, президентът на БФВ Любомир Ганев, капитанът на националния ни отбор Алекс Грозданов, селекционерът Джанлоренцо Бленджини и неговият асистент Андрей Жеков.

Преди първенството в столицата са предвидени и редица други волейболни активности в изградените три фензони - пред залата на 4-ти км, зад музея "Земята и хората" и в метростанция "Стадион Васил Левски". По време на самото Евро 2026 пък шест парк в София ще предложат волейболни занимания на всички желаещи - парк "Люлин", парк "Студентски", парк "Гео Милев" (зад паметника на Георги Аспарухов), Северен парк, Южен парк и парк "100 години София" в кв. "Младост".

В София ще се изиграят общо 21 мача от европейското първенство - всички 15 срещи от група В (с участието на България, Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша), четири 1/8-финала и два 1/4-финала. Финалната четворка ще бъде в Италия.