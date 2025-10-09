Медия без
Волейболът яхна вълната и мести Евро 2026 в София

Предпоследната стъпка направи Столична община, която отпусна 600 000 лв. за целта

Днес, 13:05
В дните на еуфория около сребърните медали на световното във Филипините президентът на БФВ Любомир Ганев лансира идеята за местене на Евроволей 2026 в София
Волейболната федерация (БФВ) успешно яхна народната вълна от възторг около най-големия успех на мъжкия ни национален отбор - второто място на световното първенство във Филипините, и почти финализира преместването на мачовете от Евро 2026 от Варна в София. 

Предпоследната стъпка бе направена днес, когато Столичният общински съвет (СОС) гласува отпускане на помощ от 600 000 лв с ДДС за покриване на разходите за подготовка и организиране на домакинството на София. Предложението бе гласувано единодушно с 54 гласа "за", без против и въздържали се. Срещу тази сума пък БФВ се ангажира да популяризира Столична община.

Преди това спортният министър Иван Пешев и подопечният му изп.-дректор на “Национална спортна база” ЕАД прегърнаха идеята на президента на БФВ Любомир Ганев и са преместили датите на три събития от "Арена София", за да я освободят за мачовете от Евроволей. 

Европейското първенство ще е между 10 и 27 септември, като България е една от 4-те страни домакини, заедно с Финландия, Румъния и Италия. БФВ кандидатства с Варна и европейската волейболна федерация (CEV) даде домакинството на града за мачовете от предварителна гр.В, в която при жребия се паднаха още отборите на РСМ Македония, Полша, Украйна, Португалия и Израел.

Освен това Варна трябваше да приеме и четири мача от 1/8-финалите и два от 1/4-финалите, т.е. при продължаване напред българският тим ще е пред родна публика почти до самия край на Евроволей 2026.

Веднага след огромния успех на световното във Филипините президентът на БФВ Любомир Ганев прояви завиден нюх и предложи мачовете от Евроволей да се преместят в София, тъй като в столицата залата е доста по-голяма и би задоволила в по-голяма степен възникналия отново силен интерес към националния ни отбор.

В крайна сметка се ангажираха всички институции и машината бе задвижена. Остава последната стъпка - одобрение от CEV, което най-вероятно ще бъде дадено много бързо, с оглед и на факта, че Любомир Ганев е член на Административния борд на европейската централа и има влияние там.

