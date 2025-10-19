Ефектът "Казийски" не спря "Левски София" за Суперкупата

SPORTAL.BG Швейцарският диагонал на "Левски София" Юлиан Вайзиг забива топката покрай единичния блок на Матей Казийски при победата над "Локомотив Авиа" във финала за волейболната Суперкупа.

"Левски София" не допусна изненада и спечели волейболната Суперкупа на България за трета поредна година. Шампионите устояха на ефекта "Казийски" и победиха "Локомотив Авиа" (Пловдив) с 3:1 (-26, 23, 21, 20) на финала в собствената си зала на Околовръстния път в столицата.

Във втора поредна вечер препълнените трибуни в комплекса "Гаритидж Парк" видяха в действие най-голямата българска звезда на световния волейбол. Но го видяха и най-вероятно за последен път този сезон. Матей Казийски завърши като топреализатор за "черно-белите", забивайки 21 т. (2 аса, 1 блок).

От утре обаче 41-годишният посрещач ще се присъедини към турския "Халкбанк" (Анкара), където за пореден път в кариерата си ще се събере в най-титулувания български треньор Радостин Стойчев. В столичния тим от южната ни съседка играе и още един бивш капитан на националния ни отбор - Цветан Соколов.

Най-резултатен в двубоя за Суперкупата стана посрещачът на "Левски София" Гордан Люцканов с 24 т. (1 ас, 1 блок), който бе избран за най-полезен играч (MVP) в турнира за Суперкупата. Другият краен нападател на "сините" Тодор Скримов добави 19 т. (2 блока), диагоналът Юлиан Вайзиг допринесе с 14 т. (2 аса, 1 блок), а с двуцифрен актив се отличи и центърът Светослав Гоцев с 12 т. (1 ас, 4 блока).

За "Локо" освен Казийски още трима волейболисти стигнаха и преминаха 10-точковата граница. Посрещачът Тодор Вълчев отбеляза 17 т. (1 ас, 1 блок), централният блокировач Ивайло Диманов постигна 12 т. (2 блока), а диагоналът Жулиен Георгиев завърши с 10 т. (1 ас, 1 блок).