Александър Николов заби 30 т. и стана MVP в Италия

Новата волейболна звезда на България - Александър Николов, започна вихрено новия сезон в италианската Суперлига. 21-годишният топнападател стана топреализатор и бе обявен за най-полезен играч (MVP) при победата на неговия "Кучине Лубе" (Чивитанова) с 3:1 (15, 16, -23, 23) над "Юаса Батъри" (Гротадзолина), за който пък играха други двама национали - Илия Петков и Георги Татаров.

В зала "Еуросуоле Форум" Алекс поведе своя тим с 30 точки (1 блок, 4 аса от сервис и 66% ефективност в атака) и заслужено бе обявен за най-добър играч в мача. С 13 точки (1 блок, 1 ас) за "Лубе" се отчете канадецът Ерик Льопки, а Джовани Гарджуло (3 блока) и Матиа Ботоло (3 аса) добавиха по 11.

За гостите Илия Петков и Георги Татаров също започнаха като титуляри, като първият игра до края, а вторият бе сменен във II гейм. Петков реализира 6 точки (3 блока), а Татаров - 4 точки (1 блок). За "Гротадзолина" най-резултатен бе Джулио Магалини с 13 точки (2 аса).

Вчера пък по-малкият брат на Александър Николов - Алекс, бе обявен в идеалния отбор на I кръг в руската Суперлига. Разпределителят дебютира за "Локомотив" (Новосибирск), където треньор е Пламен Константинов, с 6 точки (1 ас, 1 блок) при победата с 3:0 (18, 15, 22) като гост над "Кузбас" (Кемерово).