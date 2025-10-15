Казийски ще изиграе най-много два мача в България

Българската волейболна звезда Матей Казийски ще се присъедини към турския гранд "Халкбанк" (Анкара) от следващата седмица, съобщиха италианските медии. Това ще се случи веднага след турнира за Суперкупата на България, който ще се проведе в столичната зала "Левски София" този уикенд.

В събота посрещачът ще изиграе първия си официален мач за български клуб от 20 години - откакто напусна "Славия" през 2005 г. На 18 октомври 41-годишният ас ще излезе с екипа на вицешампиона "Локомотив Авиа" (Пловдив) срещу "Нефтохимик" (Бургас) във втория 1/2-финал от надпреварата.

Това може да се окаже и единственият му двубой за "черно-белите". Ако пловдивчани се класират за финала, в неделя Матей ще има и второ участие на родна земя, с което изявите му за "Локо" ще приключат.

От края на миналия сезон треньор на турския гранд от Анкара е Радостин Стойчев, който в тандем с Казийски е спечелил всичко възможно в клубния волейбол с отборите на "Славия", "Динамо" (Москва), "Итас" (Тренто) и "Халкбанк".

През този сезон за столичния отбор от южната ни съседка ще играе и друг бивш капитан на националния отбор - Цветан Соколов. Така Стойчев, Казийски и Соколов ще се съберат за втори път в един клуб, както преди години в Трентино.

От "Халкбанк" настояват за трансфера на Матей Казийски, защото капитанът на националния отбор на Полша Александер Слевка е тежко контузен, разкрива специализираният сайт BGvolleyball.com. Така на разположение в Анкара остават само трима крайни нападатели - Йоанди Леал, Броуди Хофър и Ийт Аслан.

Възможно е договорът на Казийски с "Халкбанк" да е само за три месеца и след това той да се завърне отново в състава на "Локомотив Авиа" за втората част от сезона в българската Суперлига. Когато Матей беше представен като играч на пловдивчани през лятото, беше обявено, че в договора му има освобождаваща клауза при интерес от чужд отбор към него.