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Джокович сензационно отпадна в I кръг на US Open

Аржентински тенисист обърна сръбската легенда с разгром в последните два сета на "Артър Аш"

31 Авг. 2026Обновена
Новак Джокович лежи безсилен на корта след поредното загубено разиграване в мача срещу Мариано Навоне.
ЕПА/БГНЕС
Новак Джокович лежи безсилен на корта след поредното загубено разиграване в мача срещу Мариано Навоне.

Носителят на рекордните 24 титли от Големия шлем Новак Джокович отпадна още в I кръг на последния за годината "мейджър" турнир в тениса - Откритото първенство на САЩ. Сензацията на старта в Ню Йорк сътвори аржентинецът Мариано Навоне, който осъществи обрат в пет сета срещу сръбската легенда, постигайки разгромен резултат в последните две части - 7:6 (5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

Двубоят на централния корт "Артър Аш" продължи 4:40 ч. и това беше един от факторите, повлияли на развръзката. Към края 39-годишният ветеран от Белград вече видимо нямаше сили срещу 14 г. по-младия си съперник. От своя страна южноамериканецът демонстрира от самото начало, че ще се противопостави дръзко на именития си опонент, като измъкна първия сет след изоставане от 0:3 и 1:4 гейма.

Загубата на поставения под №4 Джокович може да се възприеме като исторически катаклизъм в кариерата на един от най-великите тенисисти на всички времена. Досега той беше отпадал само два пъти в I кръг на надпревара от Шлема - при първите си две участия на Australian Open през 2005 и 2006 г. Конкретно на US Open най-ранното му поражение беше в III кръг - през 2005, 2006 и 2024 г., като в колекцията си бившият №1 в света има 4 титли във "Флашинг Медоус" (2011, 2015, 2018, 2023).

"Мисля, че е видно, че беше ужасна вечер за мен на корта. За съжаление така се чувствам във всеки мач тази година - посочи разочарованият Джокович. - Повръща ми се, гади ми се и това е сериозен проблем. Тялото ми започва да се разпада, получавам крампи и болка. Гърбът ми казва "достатъчно", рамото също и не мога да затворя мача. Започнах да чувствам проблеми още след четвъртия гейм. Не искам да отнемам от постигнатото от съперника и го поздравявам. Той е добър играч, боец. Аз просто не се наслаждавах на мача."

През миналия сезон Ноле стигна до 1/2-финалите в Голямата ябълка, поради което сега ще загуби 790 точки от актива си в световната ранглиста и ще изпадне от Топ 10. В класирането на живо сърбинът отстъпва с шест позиции от 5-о на 11-о място, но през следващите две седмици до края на турнира шанс да го задминат имат още поне дузина състезатели.

Благодарение на звучния си успех Навоне към момента се придвижва със седем места нагоре до №42 в подреждането на АТР. Във II кръг 25-годишният аржентинец ще играе с Матео Беретини или участващия с "уайлд кард" Стан Вавринка.

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Ключови думи:

US Open, Новак Джокович, Мариано Навоне

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