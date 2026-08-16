Световният №50 обърна немощен Джокович

ЕПА/БГНЕС архив "Мисля, че това е най-голямата победа в кариерата ми", сподели Тиаго Тиранте след мача срещу Новак Джокович в Синсинати.

Живата легенда на тениса Новак Джокович беше елиминиран още в първия си мач от "Мастърс" турнира на твърд корт в Синсинати (САЩ). В двубой от II кръг поставеният под №3 сърбин не издържа физически и допусна обрат срещу 50-ия в световната ранглиста Тиаго Тиранте с 6:2, 4:6, 4:6 след близо 3 часа игра.

Срещата се проведе при високи температури и голяма влажност, с които 39-годишният ветеран от Белград така и не успя да се справи. За носителя на рекордните 24 титли от Големия шлем това беше изобщо първи официален мач след загубения 1/2-финал на "Уимбълдън" срещу Яник Синер преди повече от месец и той твърдеше, че се намира в перфектна кондиция. Но реалността на корта показа друго.

Проблемите на Джокович започнаха още в началото на втория сет. Повратният момент сякаш беше 18-минутният трети гейм, в който Ноле отрази 4 брейкбола, но на практика остана без сили. Веднага след това бившият №1 в света взе таймаут, но и това не му помогна. 25-годишният аржентинец пропусна още две точки за пробив в 5-ия гейм, но в 7-ия най-сетне взе подаването на съперника си, демонстрирайки много агресивен тенис. От своя страна Тиранте не загуби нито една точка на свой сервис в последните си 4 гейма.

В решаващия сет южноамериканецът само довърши започнатото, осъществявайки единствения брейк в 9-ия гейм. След което затвори мача с ново подаване на нула.

"Мисля, че това е най-голямата победа в кариерата ми. Смятам, че свърших наистина добра работа на корта - сподели развълнуваният Тиаго. - Успях да овладея много добре напрежението от това да играя срещу легенда като Новак. Сега чувствам облекчение, защото напрежението е огромно, когато не успяваш да пробиеш. Имах толкова много възможности за пробив и не можех да ги реализирам, така че това беше ключът - да продължа да вярвам в себе си и в екипа си, а за всичко останало да мисля след мача. Мислех за семейството и приятелите ми, които гледат от Аржентина. Те са много щастливи, че могат да ме гледат по телевизията... Намират се в Аржентина, но са и в мислите ми."

В III кръг Тиранте ще срещне испанеца Мартин Ландалусе, елиминирал италианеца Матео Арналди с 6:4, 4:6, 6:4.