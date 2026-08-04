Джокович е за кардинална промяна в тениса

ЕПА/БГНЕС Публична тайна е, че по-младата аудитория няма търпение да гледа продължаващи по 4-5 часа тенис мачове и не седи пред телевизорите дори за най-епичните финали в Шлема. Самите тенисисти също все по-често надигат глас срещу маратонските двубои, приключващи посред нощ.

Бившият №1 в света Новак Джокович изрази мнение, че правилата в тениса трябва да претърпят кардинална промяна. 39-годишният ветеран от Сърбия се обяви за преформатиране на сетовете с цел цялостно съкращаване на продължителността на мачовете.

"Трябва да променим формата на точкуването. Сетовете да бъдат по четири вместо по шест гейма и да има решаваща точка при равенство 40:40. При такива правила всеки мач трябва да се играе във формат "3 от 5". Така срещите ще продължават най-много по два часа, което ще е най-добре за всички", обобщи мнението си рекордьорът с 24 титла от Големия шлем.

Джокович говори по темата по време на фестивала "Фанатикс" в Ню Йорк. Той изрази позицията си в отговор на въпрос "кое непопулярно мнение е готов да защитава докрай".

Идеята на Ноле всъщност не е нова и точно този формат на тениса вече се прилага по време на заключителния годишен турнир за таланти до 20-годишна възраст - Финалите на АТР Next Gen. Смята се, че като цяло призивите за генерална промяна на правилата са инспирирани от настроенията на новите поколения.

Публична тайна е, че по-младата аудитория няма търпение да гледа продължаващи по 4-5 часа тенис мачове и не седи пред телевизорите дори за най-епичните финали в Шлема. Самите тенисисти също все по-често надигат глас срещу маратонските двубои, приключващи посред нощ.

Засега официална дискусия за революция в тениса не е подемана. Възможно е гласът на Новак Джокович да бъде използван като отправна точка.