Григор Димитров: Водя битка основно със себе си

ЕПА/БГНЕС "Ако не бях готов отново да рискувам и да дам всичко от себе си, нямаше да съм тук", сподели Григор Димитров.

Григор Димитров се показа окрилен пред медиите след фантастичния мач, който изигра във II кръг на "Уимбълдън". В четвъртък вечер 35-годишният ветеран от Хасково се справи в четири сета с поставения под №15 чех Якуб Меншик, демонстрирайки някои позабравени свои умения. А след това тенисист №1 в българската история сподели, че изживява най-щастливите си мигове на корта от дълго време.

"Тази седмица е истинско лечение за мен. Без никакво съмнение това е най-хубавата седмица, която съм имал през последната година - сподели Григор, който миналото лято именно по време на Откритото първенство на Великобритания получи най-тежката контузия в кариерата си. - Изключително благодарен съм, че отново имам възможността да се състезавам тук. Само аз знам през какво преминах през последните месеци. Днес тялото ми издържа и точно това има най-голямо значение."

Димитров обърна специално внимание на сътрудничеството с новия си треньор Давид Налбандиан:

"Преди да започнем работа, искахме първо да се опознаем. Винаги съм се възхищавал на начина, по който Давид се състезаваше. Той успя да събуди у мен неща, които сякаш бяха останали на заден план. Начинът, по който общува, е директен, но същевременно много земен. На този етап от кариерата ми няма как да откриваме революционни новости в играта ми. Търсим правилните решения в точния момент, за да бъда отново непредвидим за съперниците. Ако искам да се върна сред най-добрите, не мога да разчитам само на разигравания от основната линия."

Бившият №3 в света и настоящ №146 сподели също, че вече не гледа какво правят останалите тенисисти в тура:

"Днес вече не се сравнявам с никого. Вървя по своя собствен път. Победата и загубата често се разделят от съвсем малки детайли, но сега се опитвам да извлека най-доброто от себе си. Работя върху неща, които преди съм пренебрегвал, и се обграждам с хора, които непрекъснато ми напомнят кое е наистина важно. Днес битката ми е най-вече със самия мен. Знам, че когато всички парчета от пъзела си дойдат на мястото, тенисът ми изглежда по съвсем различен начин."

Преди мача от III кръг срещу Матео Беретини българинът подчерта, че опитва да не мисли за риска от нови травми, макар да е наясно, че той винаги съществува:

"Страхът никога не е добър съветник. Ако искаш да бъдеш сред най-добрите, трябва да си готов постоянно да излизаш от зоната си на комфорт. Минал съм през какви ли не контузии - по-леки и много тежки. Ако не бях готов отново да рискувам и да дам всичко от себе си, нямаше да съм тук. Съмненията винаги съществуват. Не се опитвам нито да ги крия, нито да ги прогоня. Приемам ги като част от пътя. Ако ги потискаш, става още по-трудно. Психическата устойчивост не идва изведнъж - тя се изгражда всеки ден."

ИЗРАВНЕН РЕКОРД ОТ ДЖОКОВИЧ

Седемкратният шампион Новак Джокович се класира за 1/8-финалите на "Уимбълдън" и изравни рекорда за най-много спечелени мачове в третия за годината турнир от Големия шлем. 39-годишният сърбин победи днес французина Артур Риндеркнеш със 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (4), записвайки своята победа №105 на тревата в "Ол Ингланд Клъб".

Досега толкова имаше единствено рекордьорът с 8 титли от Откритото първенство на Великобритания Роджър Федерер. Абсолютният връх в Лондон принадлежи на легендата Мартина Навратилова, спечелила 120 мача на тревната класика при жените.

"Сто и двайсет е много голямо число. Ще карам стъпка по стъпка - коментира с усмивка Ноле в ТВ интервюто на корта. - Щастлив съм, че изобщо съм тук и се справям никак не лошо. Благодарен съм на всички за подкрепата. Надявам се да продължа да не ви разочаровам."

В следващия кръг Джокович ще се изправи срещу квалификанта Роман Сафиулин и ще има възможност да излезе еднолично начело при мъжете. Руснакът преодоля днес поставения под №24 Жоао Фонсека с 6:3, 6:3, 6:3.