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Григор Димитров започва срещу №48 в Синсинати

Най-добрият ни тенисист досега не е играл с аржентинеца

Днес, 08:37
От "Уимбълдън" насам Григор Димитров има изиграни само два мача, след като заради травма се оттегли от участие в Лос Кабос в края на юли.
ЕПА/БГНЕС
От "Уимбълдън" насам Григор Димитров има изиграни само два мача, след като заради травма се оттегли от участие в Лос Кабос в края на юли.

Тенисист №1 на България Григор Димитров ще играе срещу аржентинеца Себастиан Баес в I кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати (13-23 август). Това отреди жребият за последната надпревара от тази категория преди Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк от 30 август.

Първата ни ракета (№137 в света) влезе в основната схема в Охайо с "уайлд кард" от организаторите на турнира, на който е шампион от 2017 г. Неговият съперник на старта заема 48-о място в ранглистата, а това ще бъде първата среща помежду им в професионалния тур. Двубоят трябва да се изиграе в четвъртък или петък.

Победителят от него ще играе във II кръг с поставения под №16 Лърнър Тиен (САЩ), който все още е в Монреал. Късно тази вечер американецът ще играе 1/2-финал на канадския "Мастърс" срещу сънародника си Бен Шелтън.

Димитров е в най-долната четвъртина на схемата в Синсинати, където най-предно поставен е №2 Феликс Оже-Алиасим. Канадецът ще започне участието си с мач срещу Стефанос Циципас или Валентин Ройер, а в тази част на схемата са още Бен Шелтън, Лоренцо Музети и Франсис Тиафоу.

Григор няма точки за защитаване, така че може единствено да надгражда актива си в световната ранглиста.

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Ключови думи:

Григор Димитров, Себастиан Баес

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