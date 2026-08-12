Григор Димитров започва срещу №48 в Синсинати

ЕПА/БГНЕС От "Уимбълдън" насам Григор Димитров има изиграни само два мача, след като заради травма се оттегли от участие в Лос Кабос в края на юли.

Тенисист №1 на България Григор Димитров ще играе срещу аржентинеца Себастиан Баес в I кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати (13-23 август). Това отреди жребият за последната надпревара от тази категория преди Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк от 30 август.

Първата ни ракета (№137 в света) влезе в основната схема в Охайо с "уайлд кард" от организаторите на турнира, на който е шампион от 2017 г. Неговият съперник на старта заема 48-о място в ранглистата, а това ще бъде първата среща помежду им в професионалния тур. Двубоят трябва да се изиграе в четвъртък или петък.

Победителят от него ще играе във II кръг с поставения под №16 Лърнър Тиен (САЩ), който все още е в Монреал. Късно тази вечер американецът ще играе 1/2-финал на канадския "Мастърс" срещу сънародника си Бен Шелтън.

Димитров е в най-долната четвъртина на схемата в Синсинати, където най-предно поставен е №2 Феликс Оже-Алиасим. Канадецът ще започне участието си с мач срещу Стефанос Циципас или Валентин Ройер, а в тази част на схемата са още Бен Шелтън, Лоренцо Музети и Франсис Тиафоу.

Григор няма точки за защитаване, така че може единствено да надгражда актива си в световната ранглиста.