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Григор Димитров: Още по-мотивиран съм в края на кариерата

Налбандиан ми помага да извлека целия потенциал, който ми остава, сподели тенисист №1 на България

31 Юли 2026
Григор Димитров пред микрофона на "Есто" на централния корт в Лос Кабос.
TennisKafe.com
Григор Димитров пред микрофона на "Есто" на централния корт в Лос Кабос.

Григор Димитров призна, че краят на кариерата му в професионалния тенис наближава, но подчерта, че през последните месеци на корта се чувства по-мотивиран за игра от всякога. 35-годишният българин говори откровено пред мексиканските медии, докато беше в Лос Кабос за турнира от сериите "АТР 250".

Първата ни ракета (№140 в света) получи "уайлд кард" от домакините, но беше принуден да се откаже от участие ден преди мача си от I кръг срещу френския талант Моис Куаме. Оказа се, че ветеранът от Хасково страда от бурсит в крака и лекарите му препоръчаха почивка.

Преди да напусне Мексико, Димитров даде интервю за ТВ канала на спортния ежедневник "Есто". Той коментира промените в треньорския си екип от началото на 2026 г., акцентирайки върху присъствието на Давид Налбандиан.

"Давид внесе много интересна и различна гледна точка към играта ми. В момента съм още по-мотивиран да се състезавам, защото чувствам, че екипът ми вече е подреден и всеки знае своята роля - заяви Григор. - Това ми помага да извлека абсолютно всичко, което ми остава като потенциал в края на кариерата. Той добави нова перспектива и сега заедно търсим най-добрия път напред. Ще се опитаме да използваме максимално всяка минута, в която работим заедно."

Бившият №3 в света говори и за завръщането си в тура след близо половин година възстановяване от най-тежката си контузия - разкъсване в големия гръден мускул. Той сподели, че навсякъде по света получава подкрепа както от колегите си тенисисти, така и от организаторите на турнири.

"Чувствам се истински привилегирован. През кариерата си създадох страхотни приятелства навсякъде по света, а тук това се усеща още по-силно. Сега съм по-близък с тези хора от всякога и просто се опитвам да се наслаждавам на всеки ден и на всичко, което правя", каза българинът.

Репортерът на "Есто" не подмина и темата за личния живот на Григор Димитров, който в момента е свързан с мексиканската актриса Ейса Гонсалес.

"И за двама ни е много трудно да намерим време един за друг в моменти като този, когато графиците ни са толкова натоварени. Понякога единствената възможност да се видим е по време на турнири или когато тя е на снимачна площадка - сподели Гришо. - Изключително съм благодарен за всеки миг, който прекарваме заедно. Подкрепяме се взаимно и точно това е най-важното. Всичко около нас е изключително натоварващо, затова ценим всеки шанс да бъдем заедно."

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