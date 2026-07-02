Григор Димитров се прероди на "Уимбълдън"

ЕПА/БГНЕС Григор Димитров крещи от радост след спечеления трети сет срещу Якуб Меншик, малко преди да се вбеси от решението на организаторите на "Уимбълдън" да прекъснат мача, за да затворят покрива на Корт №1.

Григор Димитров спечели една от най-значимите си победи в професионалния тенис. Не толкова като чисто спортно постижение, а като триумф на волята и непримиримостта.

35-годишният българин, намиращ се в средата на най-слабия като резултати сезон в кариерата си, надделя над поставения под №15 Якуб Меншик със 7:6 (5), 4:6, 7:5, 6:3 и се класира за III кръг на "Уимбълдън" - третия и най-престижен турнир от Големия шлем. Участващият с "уайлд кард" хасковлия изглеждаше като прероден на Корт №1 в лондонския "Ол Ингланд Клъб" и накара феновете си да се върнат много назад в спомените за някогашния №3 в света.

На фона на представянето си през последните шест месеца, Димитров беше направо неузнаваем. Българинът се справи с всяко предизвикателство и превъзмогна дори нервен изблик след края на третия сет, когато организаторите решиха да затворят покрива на игрището. Григор се вбеси от принудителната 15-минутна почивка, но постепенно възвърна хладнокръвието си.

В първата част нашият тенисист отрази три сетбола в 10-ия гейм, а после заличи изоставане от един минипробив в тайбрека. Във втория сет той също спаси три възможности за затваряне на частта от чеха, при това поредни, но беше безсилен при четвъртата.

С пробив в 12-ия гейм на третия сет Димитров си осигури аванс от 2-1 в общия резултат, но точно в този момент домакините решиха, че е наложително да превърнат стадиона в зала. Димитров се ядоса много, защото все още беше напълно светло и грееше слънце, но аргументът на официалните лица беше, че влагата ще стане по-голяма и може на игрището да стане по-хлъзгаво.

Това доведе до загуба на концентрация у българската звезда и той започна четвъртата част с допуснат пробив в подаването си. Дори този момент обаче не сломи Григор, който върна брейка в шестия гейм и след това осъществи още един в осмия. Сервирайки за победата в 9-ия, той трябваше да отрази точка за пробив при 30:40, но после взе следващите три разигравания, материализирайки още първия си мачбол след 3:20 ч. игра.

He's so back.



Grigor Dimitrov puts on a stunning display to defeat No.15 seed Jakub Mensik 👏#Wimbledon pic.twitter.com/uX2VKeZE4P — Wimbledon (@Wimbledon) 2 юли 2026 г.

"Изпитвам още повече емоции от последния мач. Благодаря на феновете! Толкова се радвам да играя отново тенис пред тази публика, за мен няма как да е по-емоционално - сподели през сълзи Григор Димитров в ТВ интервюто на корта. - Първият мач беше много важен, но сега... Получи се хубав мач, исках да се боря, не исках да мисля за резултата. Феновете ми помогнаха много. Атмосферата беше невероятна. Чувствам се толкова обичан и подкрепян навсякъде по света. Благодаря на всички, които ме вдигнаха през последната година, защото сега е изключително да играя тенис на високо ниво отново. Благодаря на всички!"

Именно на "Уимбълдън" през миналото лято първата ни ракета получи най-тежката контузия в кариерата си. При аванс от 2-0 сета в 1/8-финала срещу Яник Синер българинът разкъса големия си гръден мускул и отсъства принудително през следващите 4 месеца. По ирония на съдбата тогава травмата дойде малко след затварянето на покрива на Централния корт.

"Днес покривът се активира и веднага ме пробиха, така че не беше добре - коментира тази вечер Григор. - Миналата година се контузих точно след активиране на покрива, затова ми минаваха всякакви такива мисли, но в крайна сметка този път нещата не се объркаха така. Сега трябва да си почина и да се подготвя възможно най-добре. Но първо ще се насладя на момента."

За място на 1/8-финалите Григор Димитров ще спори с друг опитен тенисист, завърнал се в тура след контузия - Матео Беретини. 30-годишният италианец също преодоля II кръг с победа в четири сета - с 6:4, 7:5, 3:6, 6:3 срещу французина Артур Фис. Димитров и Беретини имат две предишни срещи във веригата на АТР, като са си разменили по една победа през 2019 г.

Срещу Меншик днес българинът извоюва първия си успех от общо три мача в съперничеството с настоящия №18 в ранглистата. Освен това за първи път от US Open 2024 Димитров постигна победа над тенисист от Топ 20 в турнир от Шлема.