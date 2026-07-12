Синер запази трона си на "Уимбълдън"

Яник Синер стана 14-ият тенисист в Откритата епоха на тениса, който печели "Уимбълдън" повече от веднъж. Италианският №1 в света защити титлата си в Лондон от 2025 г., надигравайки в тазгодишния финал шампиона от "Ролан Гарос" Александър Зверев след обрат в четири сета - 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4.

Съпротивителните сили на германеца се изчерпаха с края на втората част, като още в тайбрека ѝ си пролича, че той вече е на предела си. От своя страна Синер пък набираше инерция с напредването на двубоя, когато температурата в Лондон спадна и той окончателно се почувства на своя територия.

Winning here marks greatness. Defence leaves no doubt.



Jannik Sinner is the 2026 Gentlemen's Singles Champion. #Wimbledon pic.twitter.com/q6nsk2PYiK — Wimbledon (@Wimbledon) 12 юли 2026 г.

Саша имаше лек превес по отношение на асовете (17:15), но Яник пласира общо повече печеливши удари (58:49) и направи почти два пъти по-малко непредизвикани грешки (25:45) - двойните бяха поравно (2:2).

В целия мач 24-годишният италианец даде само една точка за пробив на съперника си - и я отрази в третия сет. Същевременно той стигна до пет брейкбола в подаването на 29-годишния германец и успя до вземе два пъти - по веднъж в последните две части. Новият стар шампион сложи точка на спора още с първия си мачбол след 3:46 ч. игра на Централния корт в "Ол Ингланд Клъб".

Синер е третият пореден шампион в Откритото първенство на Великобритания, който успява да дублира титлата си, и общо 10-ият такъв в "Оупън ерата" (след 1968 г.). Непосредствено преди него това направиха Новак Джокович с четири поредни трофея (2018-2022) и Карлос Алкарас с два (2023-2024).

Рекордьор с 8 титли на "Уимбълдън" е Роджър Федерер, следван от Джокович и Пийт Сампрас с по 7, Бьорн Борг с 5, Джон Макенроу и Борис Бекер с по 3. А тази вечер Синер се присъедини към отбраната компания в клуба на двукратните шампиони: Род Лейвър, Джон Нюкъмб, Джими Конърс, Стефан Едберг, Рафаел Надал, Анди Мъри и Алкарас.

Elite.



Jannik Sinner becomes the tenth male player to successfully defend his Wimbledon title in the Open Era. #Wimbledon pic.twitter.com/oxMQD9SQ6y — Wimbledon (@Wimbledon) 12 юли 2026 г.

Днешната победа беше юбилейната №100 за италианеца в Големия шлем, като той е единственият представител на родината си с толкова много спечелени мачове в най-престижната верига. Той е и едва осмият активен тенисист с трицифрен брой успехи на това ниво след Джокович (409), Стан Вавринка (160), Марин Чилич (143), Зверев (131), Гаел Монфис (130), Кей Нишикори (104) и Григор Димитров (103).

Това е 5-а "мейджър" титла в колекцията на Синер, като освен на "Уимбълдън" (2025, 2026) той има трофеи на Australian Open (2024, 2025) и US Open (2024). Единственото отличие, което го дели от кариерен Шлем, е това от "Ролан Гарос".

"Подготвихме се по най-добрия възможен начин, аз и моят екип, така че трябва да благодаря на целия отбор и на цялата подкрепа, която получавам от цялата ложа - каза Синер по време на церемонията по награждаване. - Това беше невероятен финал за пореден път, а за такъв винаги са нужни двама. Със Саша се опитахме да дадем всичко от себе си. Много съм щастлив от победата, но и от нивото, на което и двамата играхме. Няма по-добро място да играеш тенис. Може да усетиш нервността в неделя сутрин, когато се събудиш. Това е много специален ден и никога не знаеш колко пъти ще можеш да се върнеш тук в неделя. Така че никога не приемам нещата за даденост."

"Поздравления за Яник. Той за пореден път показа защо е най-добрият играч в света - каза Зверев на подиума. - Беше страхотно да споделя Централния корт с всички вас, страхотно е да съм тук. На моя екип искам да кажа, че имахме доста добри два месеца, въпреки че загубихме този финал. Невероятни два месеца. Дойдохме на "Уимбълдън", без никога да сме стигали до четвъртфинал, и играхме за първи път финал. На 29 години това е първият път, когато вярвам, че мога да спечеля този трофей. Ще опитам отново."