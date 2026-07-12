Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Синер запази трона си на "Уимбълдън"

Италианският тенисист спечели 5-а титла от Големия шлем след обрат срещу Зверев

12 Юли 2026Обновена
Яник Синер се любува на шампионския трофей от "Уимбълдън" - своята втора поредна купа в Лондон и общо пета от Големия шлем.
ЕПА/БГНЕС
Яник Синер се любува на шампионския трофей от "Уимбълдън" - своята втора поредна купа в Лондон и общо пета от Големия шлем.

Яник Синер стана 14-ият тенисист в Откритата епоха на тениса, който печели "Уимбълдън" повече от веднъж. Италианският №1 в света защити титлата си в Лондон от 2025 г., надигравайки в тазгодишния финал шампиона от "Ролан Гарос" Александър Зверев след обрат в четири сета - 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4.

Съпротивителните сили на германеца се изчерпаха с края на втората част, като още в тайбрека ѝ си пролича, че той вече е на предела си. От своя страна Синер пък набираше инерция с напредването на двубоя, когато температурата в Лондон спадна и той окончателно се почувства на своя територия.

Саша имаше лек превес по отношение на асовете (17:15), но Яник пласира общо повече печеливши удари (58:49) и направи почти два пъти по-малко непредизвикани грешки (25:45) - двойните бяха поравно (2:2).

В целия мач 24-годишният италианец даде само една точка за пробив на съперника си - и я отрази в третия сет. Същевременно той стигна до пет брейкбола в подаването на 29-годишния германец и успя до вземе два пъти - по веднъж в последните две части. Новият стар шампион сложи точка на спора още с първия си мачбол след 3:46 ч. игра на Централния корт в "Ол Ингланд Клъб".

Синер е третият пореден шампион в Откритото първенство на Великобритания, който успява да дублира титлата си, и общо 10-ият такъв в "Оупън ерата" (след 1968 г.). Непосредствено преди него това направиха Новак Джокович с четири поредни трофея (2018-2022) и Карлос Алкарас с два (2023-2024).

Рекордьор с 8 титли на "Уимбълдън" е Роджър Федерер, следван от Джокович и Пийт Сампрас с по 7, Бьорн Борг с 5, Джон Макенроу и Борис Бекер с по 3. А тази вечер Синер се присъедини към отбраната компания в клуба на двукратните шампиони: Род Лейвър, Джон Нюкъмб, Джими Конърс, Стефан Едберг, Рафаел Надал, Анди Мъри и Алкарас.

Днешната победа беше юбилейната №100 за италианеца в Големия шлем, като той е единственият представител на родината си с толкова много спечелени мачове в най-престижната верига. Той е и едва осмият активен тенисист с трицифрен брой успехи на това ниво след Джокович (409), Стан Вавринка (160), Марин Чилич (143), Зверев (131), Гаел Монфис (130), Кей Нишикори (104) и Григор Димитров (103).

Това е 5-а "мейджър" титла в колекцията на Синер, като освен на "Уимбълдън" (2025, 2026) той има трофеи на Australian Open (2024, 2025) и US Open (2024). Единственото отличие, което го дели от кариерен Шлем, е това от "Ролан Гарос".

"Подготвихме се по най-добрия възможен начин, аз и моят екип, така че трябва да благодаря на целия отбор и на цялата подкрепа, която получавам от цялата ложа - каза Синер по време на церемонията по награждаване. - Това беше невероятен финал за пореден път, а за такъв винаги са нужни двама. Със Саша се опитахме да дадем всичко от себе си. Много съм щастлив от победата, но и от нивото, на което и двамата играхме. Няма по-добро място да играеш тенис. Може да усетиш нервността в неделя сутрин, когато се събудиш. Това е много специален ден и никога не знаеш колко пъти ще можеш да се върнеш тук в неделя. Така че никога не приемам нещата за даденост."

"Поздравления за Яник. Той за пореден път показа защо е най-добрият играч в света - каза Зверев на подиума. - Беше страхотно да споделя Централния корт с всички вас, страхотно е да съм тук. На моя екип искам да кажа, че имахме доста добри два месеца, въпреки че загубихме този финал. Невероятни два месеца. Дойдохме на "Уимбълдън", без никога да сме стигали до четвъртфинал, и играхме за първи път финал. На 29 години това е първият път, когато вярвам, че мога да спечеля този трофей. Ще опитам отново."

AMAZING Fightback in Final! | Jannik Sinner vs Alexander Zverev | Highlights | Wimbledon 2026
Watch as Jannik Sinner and Alexander Zverev put on an incredible Centre Court display in the Gentlemen's Singles Final at The Championships 2026. The reignin...
YouTube
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Уимбълдън, Яник Синер, Александър Зверев

Още новини по темата

Сензацията Носкова вдигна трофея на "Уимбълдън"
11 Юли 2026

Шампионът секна амбицията на Джокович за 25-ата
10 Юли 2026

"Уимбълдън" стигна до първия си чешки финал
09 Юли 2026

Българин е 1/4-финалист при юношите на "Уимбълдън"
08 Юли 2026

Синер е на две победи от дубъл на "Уимбълдън"
08 Юли 2026

Григор Димитров: Мечтата ми за титла от Шлема никога не си е отивала
07 Юли 2026

Болезнена загуба спря похода на Григор Димитров на "Уимбълдън"
06 Юли 2026

Джокович счупи рекорда на "Уимбълдън" с победа №106
05 Юли 2026

Григор Димитров спечели мач шедьовър на "Уимбълдън"
05 Юли 2026

Григор Димитров: Водя битка основно със себе си
03 Юли 2026

Григор Димитров се прероди на "Уимбълдън"
02 Юли 2026

Григор Димитров се завърна победоносно на "Уимбълдън"
01 Юли 2026

Шампионът имаше нужда от 5 сета на старта на "Уимбълдън"
29 Юни 2026

Григор Димитров извади късмет и на "Уимбълдън"
26 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса за скандала с полетите на Пеевски и Атанасова
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Олигархията бяга, кюфтетата се подобриха - пълен прогрес при Радев
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса