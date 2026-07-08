Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българин е 1/4-финалист при юношите на "Уимбълдън"

Следващият съперник на Димитър Кисимов е синът на Лейтън Хюит

Днес, 15:38
Димитър Кисимов по време на мача срещу Конър Дойг на корт №5 в "Ол Ингланд Клъб".
БФТенис
Димитър Кисимов по време на мача срещу Конър Дойг на корт №5 в "Ол Ингланд Клъб".

Новият талант в българския тенис Димитър Кисимов се класира за 1/4-финалите на "Уимбълдън" в юношеския турнир до 18 г. Тийнейджърът от Смолян постигна трета поредна победа в основната схема на Откритото първенство на Великобритания, осъществявайки обрат срещу партньора си на двойки Конър Дойг (Южна Африка) - 4:6, 6:3, 7:6 (10-5).

Въпреки че са дует в срещите на каре, двамата имат трайно съперничество на сингъл, като това беше първи успех за българина в общо три мача помежду им. През миналата година Дойг се наложи драматично с 3:6, 6:4 (12-10) в квалификациите в Лондон, а през юни тази година спечели с 6:4, 7:5 във II кръг на "Ролан Гарос".

За място на 1/2-финалите в третия за годината турнир от Големия шлем поставеният под №9 Кисимов ще играе срещу Круз Хюит (Австралия). Синът на легендата Лейтън Хюит преодоля III кръг с успеха с 6:3, 6:4 срещу №2 в схемата Джейми Макензи (Германия).

В надпреварата на двойки при 18-годишните момчета Кисимов и Дойг приключиха участие в I кръг, отстъпвайки с 6:3, 3:6 (14-16) пред японците Хю Каваниши и Канта Ватанабе.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Уимбълдън, Димитър Кисимов

Още новини по темата

Синер е на две победи от дубъл на "Уимбълдън"
08 Юли 2026

Григор Димитров: Мечтата ми за титла от Шлема никога не си е отивала
07 Юли 2026

Болезнена загуба спря похода на Григор Димитров на "Уимбълдън"
06 Юли 2026

Джокович счупи рекорда на "Уимбълдън" с победа №106
05 Юли 2026

Григор Димитров спечели мач шедьовър на "Уимбълдън"
05 Юли 2026

Григор Димитров: Водя битка основно със себе си
03 Юли 2026

Григор Димитров се прероди на "Уимбълдън"
02 Юли 2026

Григор Димитров се завърна победоносно на "Уимбълдън"
01 Юли 2026

Шампионът имаше нужда от 5 сета на старта на "Уимбълдън"
29 Юни 2026

Григор Димитров извади късмет и на "Уимбълдън"
26 Юни 2026

Протестът за повече пари в тениса се пренася на "Уимбълдън"
25 Юни 2026

Григор Димитров стигна 1/4-финал в тура след повече от година
24 Юни 2026

Григор Димитров спечели първи АТР мач от март
23 Юни 2026

Иван Иванов отпадна на първото стъпало към "Уимбълдън"
22 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса за скандала с полетите на Пеевски и Атанасова
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Олигархията бяга, кюфтетата се подобриха - пълен прогрес при Радев
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса