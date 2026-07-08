Българин е 1/4-финалист при юношите на "Уимбълдън"

БФТенис Димитър Кисимов по време на мача срещу Конър Дойг на корт №5 в "Ол Ингланд Клъб".

Новият талант в българския тенис Димитър Кисимов се класира за 1/4-финалите на "Уимбълдън" в юношеския турнир до 18 г. Тийнейджърът от Смолян постигна трета поредна победа в основната схема на Откритото първенство на Великобритания, осъществявайки обрат срещу партньора си на двойки Конър Дойг (Южна Африка) - 4:6, 6:3, 7:6 (10-5).

Въпреки че са дует в срещите на каре, двамата имат трайно съперничество на сингъл, като това беше първи успех за българина в общо три мача помежду им. През миналата година Дойг се наложи драматично с 3:6, 6:4 (12-10) в квалификациите в Лондон, а през юни тази година спечели с 6:4, 7:5 във II кръг на "Ролан Гарос".

За място на 1/2-финалите в третия за годината турнир от Големия шлем поставеният под №9 Кисимов ще играе срещу Круз Хюит (Австралия). Синът на легендата Лейтън Хюит преодоля III кръг с успеха с 6:3, 6:4 срещу №2 в схемата Джейми Макензи (Германия).

В надпреварата на двойки при 18-годишните момчета Кисимов и Дойг приключиха участие в I кръг, отстъпвайки с 6:3, 3:6 (14-16) пред японците Хю Каваниши и Канта Ватанабе.