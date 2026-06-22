Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Иван Иванов отпадна на първото стъпало към "Уимбълдън"

Българският тенис талант бе разгромен от унгарец в I кръг на квалификациите

Днес, 14:29
17-годишният Иван Иванов получи "уайлд кард" за квалификациите на "Уимбълдън" като шампион при юношите от 2025 г., но отпадна още на старта.
Eurosport стопкадър
17-годишният Иван Иванов получи "уайлд кард" за квалификациите на "Уимбълдън" като шампион при юношите от 2025 г., но отпадна още на старта.

Единственият български тенисист в квалификациите за "Уимбълдън" при мъжете - Иван Иванов, отпадна още в I кръг. 17-годишният варненец, който получи "уайлд кард" за предварителната схема като шампион при юношите в Лондон от 2025 г., допусна тежка загуба срещу Жомбор Пирош - 2:6, 2:6 за по-малко от час.

26-годишният унгарец (№172 в света) направи по два пробива във всеки от сетовете, след като взе още откриващото подаване на българина в мача. От своя страна Иванов (№650 в ранглистата на АТР) стигна до 4 възможности за брейк, но не можа да се възползва от нито една от тях. Срещата продължи само 57 мин.

За Иван това беше дебют в пресявките за турнир от Големия шлем. Пирош пък има дългогодишна история в пресявките на най-престижната верига, като през миналата година дори успя да пробие в основната схема на US Open.

На второто стъпало по пътя към Откритото първенство на Великобритания унгарецът ще срещне представителя на домакините Били Харис (№142), който отстрани италианеца Стефано Наполитано (№245) също с 6:2, 6:2.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Уимбълдън, Иван Иванов

Още новини по темата

Специалист на двойки се падна на Григор Димитров
21 Юни 2026

"Уимбълдън" покани Григор Димитров
16 Юни 2026

Шефът на МОК награди Иван Иванов като №4 в Европа
13 Юни 2026

Григор Димитров и Иван Иванов отиват заедно на "Чалънджър"
28 Май 2026

Иван Иванов е в Топ 6 на младите спортисти в Европа
20 Май 2026

Алкарас пропуска дори "Уимбълдън"
20 Май 2026

Григор Димитров падна най-ниско в ранглистата от 16 години
13 Апр. 2026

Иван Иванов спечели най-значимата си титла при мъжете
29 Март 2026

Иван Иванов е №1 сред младите спортисти на България за 2025 г.
10 Яну. 2026

ITF короняса Иван Иванов за световен шампион по тенис
17 Дек. 2025

Съдът върна обвиненията срещу олимпийския шампион Иван Иванов

21 Ноем. 2025

Иван Иванов подобри рекорд на Григор Димитров
04 Ноем. 2025

Иван Иванов взе "уайлд кард" за турнира на Джокович в Атина
01 Ноем. 2025

Бивш ВиК шеф обвини водомерите за огромните загуби
21 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса