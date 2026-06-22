Иван Иванов отпадна на първото стъпало към "Уимбълдън"

Eurosport стопкадър 17-годишният Иван Иванов получи "уайлд кард" за квалификациите на "Уимбълдън" като шампион при юношите от 2025 г., но отпадна още на старта.

Единственият български тенисист в квалификациите за "Уимбълдън" при мъжете - Иван Иванов, отпадна още в I кръг. 17-годишният варненец, който получи "уайлд кард" за предварителната схема като шампион при юношите в Лондон от 2025 г., допусна тежка загуба срещу Жомбор Пирош - 2:6, 2:6 за по-малко от час.

26-годишният унгарец (№172 в света) направи по два пробива във всеки от сетовете, след като взе още откриващото подаване на българина в мача. От своя страна Иванов (№650 в ранглистата на АТР) стигна до 4 възможности за брейк, но не можа да се възползва от нито една от тях. Срещата продължи само 57 мин.

За Иван това беше дебют в пресявките за турнир от Големия шлем. Пирош пък има дългогодишна история в пресявките на най-престижната верига, като през миналата година дори успя да пробие в основната схема на US Open.

На второто стъпало по пътя към Откритото първенство на Великобритания унгарецът ще срещне представителя на домакините Били Харис (№142), който отстрани италианеца Стефано Наполитано (№245) също с 6:2, 6:2.