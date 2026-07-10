Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шампионът секна амбицията на Джокович за 25-ата

Във втория си пореден финал на "Уимбълдън" Синер ще се изправи срещу Зверев

10 Юли 2026
Яник Синер се е запътил с усмивка към мрежата на Централния корт в "Ол Ингланд Клъб", за да поздрави унилия Новак Джокович, след като е спечелил последната точка в 1/2-финала на "Уимбълдън".
ЕПА/БГНЕС
Яник Синер се е запътил с усмивка към мрежата на Централния корт в "Ол Ингланд Клъб", за да поздрави унилия Новак Джокович, след като е спечелил последната точка в 1/2-финала на "Уимбълдън".

Яник Синер победи Новак Джокович за шести път в последните седем мача и за втора поредна година се класира за финала в Откритото първенство на Великобритания по тенис. Италианският шампион от 2025 г. срази сръбския носител на 7 трофея от "Уимбълдън" с 6:4, 6:4, 6:4 и по този начин секна амбицията му да се бори за рекордна 25-а титла от Големия шлем.

През всичките 2:20 ч. игра на Централния корт в Лондон Синер не остави съмнение, че в момента е много по-добър от бившия №1 в света. 24-годишният Яник даде една-единствена точка за пробив на 39-годишния си опонент - и я отрази в третия сет, а междувременно взе три пъти подаването на ветерана от общо 13 възможности - по веднъж във всяка от частите.

"Невероятно е. Преди всичко благодаря на всички, че останахте до края и че бяхте тук. Атмосферата е невероятна още от първия ден на турнира. За мен означава изключително много, че отново ще играя финал тук. Това е най-специалният турнир в нашия спорт - обърна се Синер към феновете, а след това отдаде заслуженото на Джокович. - Това, което Новак продължава да прави, е истинско вдъхновение за цялото ново поколение тенисисти. Невероятно е, че и днес играе на такова ниво. Винаги правим много тежки мачове. Последния път той ме победи на полуфинала на Australian Open, затова сега се опитах да направя някои промени в играта си, въпреки че на трева това никак не е лесно."

В неделя следобед Яник Синер ще се изправи в спора за трофея срещу Александър Зверев. Германецът, който миналия месец спечели титлата на "Ролан Гарос", стигна до първия си финал на "Уимбълдън" с успех срещу местната сензация Артър Фери - 7:6 (0), 6:2, 6:4.

"Преди всичко искам да поздравя Артър. Той е изключителен тенисист. Убеден съм, че го чака много дълга кариера - виждам го как играе на най-високо ниво още поне 15 години - заяви Саша. - Сигурен съм, че ще постигне големи успехи. Това, което видяхме сега, е само началото. Вярвам, че го очакват страхотни неща в този спорт. Разбира се, знам, че 99,9% от хората на трибуните искаха той да спечели. Но въпреки това атмосферата беше невероятна, а публиката - изключително коректна. Насладих се на всяка секунда."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Уимбълдън, Яник Синер, Новак Джокович, Александър Зверев, Артър Фери

Още новини по темата

"Уимбълдън" стигна до първия си чешки финал
09 Юли 2026

Българин е 1/4-финалист при юношите на "Уимбълдън"
08 Юли 2026

Синер е на две победи от дубъл на "Уимбълдън"
08 Юли 2026

Григор Димитров: Мечтата ми за титла от Шлема никога не си е отивала
07 Юли 2026

Болезнена загуба спря похода на Григор Димитров на "Уимбълдън"
06 Юли 2026

Джокович счупи рекорда на "Уимбълдън" с победа №106
05 Юли 2026

Григор Димитров спечели мач шедьовър на "Уимбълдън"
05 Юли 2026

Григор Димитров: Водя битка основно със себе си
03 Юли 2026

Григор Димитров се прероди на "Уимбълдън"
02 Юли 2026

Григор Димитров се завърна победоносно на "Уимбълдън"
01 Юли 2026

Шампионът имаше нужда от 5 сета на старта на "Уимбълдън"
29 Юни 2026

Григор Димитров извади късмет и на "Уимбълдън"
26 Юни 2026

Протестът за повече пари в тениса се пренася на "Уимбълдън"
25 Юни 2026

Григор Димитров стигна 1/4-финал в тура след повече от година
24 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса за скандала с полетите на Пеевски и Атанасова
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Олигархията бяга, кюфтетата се подобриха - пълен прогрес при Радев
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса