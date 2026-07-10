Шампионът секна амбицията на Джокович за 25-ата

ЕПА/БГНЕС Яник Синер се е запътил с усмивка към мрежата на Централния корт в "Ол Ингланд Клъб", за да поздрави унилия Новак Джокович, след като е спечелил последната точка в 1/2-финала на "Уимбълдън".

Яник Синер победи Новак Джокович за шести път в последните седем мача и за втора поредна година се класира за финала в Откритото първенство на Великобритания по тенис. Италианският шампион от 2025 г. срази сръбския носител на 7 трофея от "Уимбълдън" с 6:4, 6:4, 6:4 и по този начин секна амбицията му да се бори за рекордна 25-а титла от Големия шлем.

През всичките 2:20 ч. игра на Централния корт в Лондон Синер не остави съмнение, че в момента е много по-добър от бившия №1 в света. 24-годишният Яник даде една-единствена точка за пробив на 39-годишния си опонент - и я отрази в третия сет, а междувременно взе три пъти подаването на ветерана от общо 13 възможности - по веднъж във всяка от частите.

Flawless from Jannik Sinner. What a performance. pic.twitter.com/0LijKmAjUd — Wimbledon (@Wimbledon) 10 юли 2026 г.

"Невероятно е. Преди всичко благодаря на всички, че останахте до края и че бяхте тук. Атмосферата е невероятна още от първия ден на турнира. За мен означава изключително много, че отново ще играя финал тук. Това е най-специалният турнир в нашия спорт - обърна се Синер към феновете, а след това отдаде заслуженото на Джокович. - Това, което Новак продължава да прави, е истинско вдъхновение за цялото ново поколение тенисисти. Невероятно е, че и днес играе на такова ниво. Винаги правим много тежки мачове. Последния път той ме победи на полуфинала на Australian Open, затова сега се опитах да направя някои промени в играта си, въпреки че на трева това никак не е лесно."

В неделя следобед Яник Синер ще се изправи в спора за трофея срещу Александър Зверев. Германецът, който миналия месец спечели титлата на "Ролан Гарос", стигна до първия си финал на "Уимбълдън" с успех срещу местната сензация Артър Фери - 7:6 (0), 6:2, 6:4.

"Преди всичко искам да поздравя Артър. Той е изключителен тенисист. Убеден съм, че го чака много дълга кариера - виждам го как играе на най-високо ниво още поне 15 години - заяви Саша. - Сигурен съм, че ще постигне големи успехи. Това, което видяхме сега, е само началото. Вярвам, че го очакват страхотни неща в този спорт. Разбира се, знам, че 99,9% от хората на трибуните искаха той да спечели. Но въпреки това атмосферата беше невероятна, а публиката - изключително коректна. Насладих се на всяка секунда."