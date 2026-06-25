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Протестът за повече пари в тениса се пренася на "Уимбълдън"

Играчите недоволстват въпреки увеличения с 20% награден фонд в Лондон

25 Юни 2026
Тенисистите продължават да са недоволни от предвидения за тях дял от приходите на "Уимбълдън" - според плановете на организаторите той е 14,4%, докато играчите настояват за 16%.
ЕПА/БГНЕС архив
Тенисистите продължават да са недоволни от предвидения за тях дял от приходите на "Уимбълдън" - според плановете на организаторите той е 14,4%, докато играчите настояват за 16%.

Конфликтът между тенисистите и организаторите на турнирите от Големия шлем ще продължи и на "Уимбълдън". Играчите от професионалните вериги при мъжете (АТР) и жените (WTA) вече протестираха на Australian Open и "Ролан Гарос", като основното им искане е да получават по-голям дял от приходите от четирите надпревари в най-престижната верига.

Британската преса съобщи, че на Шампионата в Лондон (29 юни - 12 юли) състезателите ще предприемат мерки, подобни на тези от Откритото първенство на Франция в Париж през май. Тогава те ограничиха пресконференциите си преди началото на турнира до 15 минути вместо обичайните 30. Сега обаче тази форма на протест ще продължи и през цялата първа седмица - до 5 юли включително.

През настоящата година Откритото първенство на Великобритания осигури рекордно висок награден фонд в размер на 64,2 млн. паунда, което е с 20% повече в сравнение с 2025 г. Това обаче продължава да е по-ниска сума от исканите от участниците 71 млн. лири. Тенисистите продължават да са недоволни и от предвидения за тях дял от приходите - според плановете на организаторите той е 14,4%, докато играчите настояват за 16%.

От своя страна домакините останаха изненадани и разочаровани от намеренията на звездите.

"На "Уимбълдън" тенисистите винаги са били поставяни в центъра на всичко и затова всяка следваща година инвестираме все повече и повече в тях. Това върви с отделянето на стотици милиони за подобряване на условията за играчите в 3-годишния ни план за трансформация и създаване на възможно най-добрата среда за тях", заявиха в официално становище от "Ол Ингланд Клъб".

Председателят на клуба Деби Джеванс обясни, че е разговаряла с изп. директор на WTA Лари Скот по въпроса с наградния фонд. Тя подчерта, че за разлика от другите "мейджър" турнири, от "Уимбълдън" реинвестират 90% от приходите обратно в британския тенис.

"Да се определя формула за наградния фонд на базата само на приходите е абсурдно и го казах на Лари Скот. Защото в тях не са отчетени направените от нас разходи. Ние сме организация с нестопанска цел и сме много различни от турнирите от сериите "Мастърс", например", обясни Джеванс.

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Ключови думи:

тенис, Уимбълдън

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