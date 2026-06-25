Протестът за повече пари в тениса се пренася на "Уимбълдън"

Конфликтът между тенисистите и организаторите на турнирите от Големия шлем ще продължи и на "Уимбълдън". Играчите от професионалните вериги при мъжете (АТР) и жените (WTA) вече протестираха на Australian Open и "Ролан Гарос", като основното им искане е да получават по-голям дял от приходите от четирите надпревари в най-престижната верига.
Британската преса съобщи, че на Шампионата в Лондон (29 юни - 12 юли) състезателите ще предприемат мерки, подобни на тези от Откритото първенство на Франция в Париж през май. Тогава те ограничиха пресконференциите си преди началото на турнира до 15 минути вместо обичайните 30. Сега обаче тази форма на протест ще продължи и през цялата първа седмица - до 5 юли включително.
BREAKING: Top men’s and women’s tennis players extend campaign of direct action protests at Wimbledon.— Sky Sports News (@SkySportsNews) 24 юни 2026 г.
Players commit to limiting contracted media appearances to 15 minutes, for the duration of the first week of the Wimbledon Championships 🚨 pic.twitter.com/G3qRFq943O
През настоящата година Откритото първенство на Великобритания осигури рекордно висок награден фонд в размер на 64,2 млн. паунда, което е с 20% повече в сравнение с 2025 г. Това обаче продължава да е по-ниска сума от исканите от участниците 71 млн. лири. Тенисистите продължават да са недоволни и от предвидения за тях дял от приходите - според плановете на организаторите той е 14,4%, докато играчите настояват за 16%.
От своя страна домакините останаха изненадани и разочаровани от намеренията на звездите.
"На "Уимбълдън" тенисистите винаги са били поставяни в центъра на всичко и затова всяка следваща година инвестираме все повече и повече в тях. Това върви с отделянето на стотици милиони за подобряване на условията за играчите в 3-годишния ни план за трансформация и създаване на възможно най-добрата среда за тях", заявиха в официално становище от "Ол Ингланд Клъб".
Despite a 20% increase in this year's Wimbledon prize pot...— BBC Sport (@BBCSport) 24 юни 2026 г.
Some players limited their pre-tournament media to 15 minutes at the recent French Open, but will go one step further at SW19. pic.twitter.com/FU2UWYbPwJ
Председателят на клуба Деби Джеванс обясни, че е разговаряла с изп. директор на WTA Лари Скот по въпроса с наградния фонд. Тя подчерта, че за разлика от другите "мейджър" турнири, от "Уимбълдън" реинвестират 90% от приходите обратно в британския тенис.
"Да се определя формула за наградния фонд на базата само на приходите е абсурдно и го казах на Лари Скот. Защото в тях не са отчетени направените от нас разходи. Ние сме организация с нестопанска цел и сме много различни от турнирите от сериите "Мастърс", например", обясни Джеванс.