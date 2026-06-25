Протестът за повече пари в тениса се пренася на "Уимбълдън"

ЕПА/БГНЕС архив Тенисистите продължават да са недоволни от предвидения за тях дял от приходите на "Уимбълдън" - според плановете на организаторите той е 14,4%, докато играчите настояват за 16%.

Конфликтът между тенисистите и организаторите на турнирите от Големия шлем ще продължи и на "Уимбълдън". Играчите от професионалните вериги при мъжете (АТР) и жените (WTA) вече протестираха на Australian Open и "Ролан Гарос", като основното им искане е да получават по-голям дял от приходите от четирите надпревари в най-престижната верига.

Британската преса съобщи, че на Шампионата в Лондон (29 юни - 12 юли) състезателите ще предприемат мерки, подобни на тези от Откритото първенство на Франция в Париж през май. Тогава те ограничиха пресконференциите си преди началото на турнира до 15 минути вместо обичайните 30. Сега обаче тази форма на протест ще продължи и през цялата първа седмица - до 5 юли включително.

BREAKING: Top men’s and women’s tennis players extend campaign of direct action protests at Wimbledon.



Players commit to limiting contracted media appearances to 15 minutes, for the duration of the first week of the Wimbledon Championships 🚨 pic.twitter.com/G3qRFq943O — Sky Sports News (@SkySportsNews) 24 юни 2026 г.

През настоящата година Откритото първенство на Великобритания осигури рекордно висок награден фонд в размер на 64,2 млн. паунда, което е с 20% повече в сравнение с 2025 г. Това обаче продължава да е по-ниска сума от исканите от участниците 71 млн. лири. Тенисистите продължават да са недоволни и от предвидения за тях дял от приходите - според плановете на организаторите той е 14,4%, докато играчите настояват за 16%.

От своя страна домакините останаха изненадани и разочаровани от намеренията на звездите.

"На "Уимбълдън" тенисистите винаги са били поставяни в центъра на всичко и затова всяка следваща година инвестираме все повече и повече в тях. Това върви с отделянето на стотици милиони за подобряване на условията за играчите в 3-годишния ни план за трансформация и създаване на възможно най-добрата среда за тях", заявиха в официално становище от "Ол Ингланд Клъб".

Despite a 20% increase in this year's Wimbledon prize pot...



Some players limited their pre-tournament media to 15 minutes at the recent French Open, but will go one step further at SW19. pic.twitter.com/FU2UWYbPwJ — BBC Sport (@BBCSport) 24 юни 2026 г.

Председателят на клуба Деби Джеванс обясни, че е разговаряла с изп. директор на WTA Лари Скот по въпроса с наградния фонд. Тя подчерта, че за разлика от другите "мейджър" турнири, от "Уимбълдън" реинвестират 90% от приходите обратно в британския тенис.

"Да се определя формула за наградния фонд на базата само на приходите е абсурдно и го казах на Лари Скот. Защото в тях не са отчетени направените от нас разходи. Ние сме организация с нестопанска цел и сме много различни от турнирите от сериите "Мастърс", например", обясни Джеванс.