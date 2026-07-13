5 г. по-късно България има нова първа ракета

След като в продължение на почти 5 г. неизменно беше водещата тенисистка на България, Виктория Томова отстъпи статута на първа ракета на Елизара Янева. При днешното обновяване на световната ранглиста на женската професионална асоциация (WTA) 31-годишната софиянка слезе с 22 позиции до №207, а 19-годишната пловдивчанка се изкачи с пет места до №196, което е и нейният дебют в Топ 200.

Томова стана най-добре класираната българка в световния тенис на 13 септември 2021 г., когато започна отстъплението на Цветана Пиронкова в нейния финален сезон на корта. Оттогава до днес изминаха точно 4 години и 10 месеца, през които Вики винаги беше най-добрата ни състезателка.

През настоящата седмица Елизара ще изиграе първия си турнир като първа ракета на България в надпреварата на клей от категория "WTA 125" в Рим. В I кръг в италианската столица тийнейджърката ще се изправи срещу водачката в схемата Оксана Селехметева от Испания. Мачът е днес и трябва да започне около 19:00 ч. наше време.

Предизвикателството пред Томова е още по-сериозно. Тази седмица тя ще играе на "WTA 250" на твърд корт в Атина, като на старта на основната схема ще спори с поставената под №3 Барбора Крейчикова от Чехия.