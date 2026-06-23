Григор Димитров спечели първи АТР мач от март

ЕПА/БГНЕС архив Предишният успех на Григор Димитров във веригата на АТР беше на 5 март в Индиън Уелс.

Григор Димитров се класира за 1/8-финалите на тенис турнира на трева от категория "АТР 250" в Майорка (Испания). Първата ракета на България (№164 в света), участващ с "уайлд кард", се справи в I кръг с квалификанта от Австралия Марк Полманс (№366) в два сета - 6:1, 7:6 (3).

За 35-годишния ветеран от Хасково това е едва пета победа през 2026 г. и първа в професионалната верига от над три месеца и половина. За последно той беше печелил мач от тура на 5 март, когато надделя в три сета над французина Терънс Атманс на старта на "Мастърс" в Индиън Уелс.

Общо този сезон Григор вече има баланс 5-12, като предишните му два успеха бяха на "Чалънджър" в Дъблин миналата седмица. Изобщо първата му победа за годината пък беше на новогодишния турнир "АТР 250" в Бризбън.

"С екипа ми преминахме през труден период, но в момента съм много щастлив. Мисля, че продължавам да надграждам постепенно - сподели българската звезда в ТВ интервюто на корта. - Стремя се да имам ниски очаквания не само за тревата, а и за другите настилки. Първият сет беше напомняне, че все още се справям съвсем прилично. Това обаче беше само първата стъпка. Не искам да мисля за следващия кръг. В момента целта ми е да продължавам да надграждам и да играя възможно най-много мачове."

Във II кръг в Майорка Димитров ще се изправи срещу друг тенисист, участвал в квалификациите - "щастливия губещ" Абдула Шелбай. Йорданецът загуби в решаващия ден от пресявките именно от игралия днес срещу българина Полманс, но после получи място в основната схема заради отказване на унгареца Мартон Фучович.

22-годишният Шелбай се възползва максимално от шанса си и елиминира поставения под №5 Корентен Муте от Франция със 7:5, 6:4. Българинът никога не е играл срещу този съперник.

За Григор Димитров надпреварата на испанския остров е генерална репетиция за "Уимбълдън" (29 юни - 12 юли), където също ще играе с покана от домакините.

В ЛОНДОН

Най-добрият ни тенисист ще бъде единственият представител на България в Откритото първенство на Великобритания при мъжете, след като юношеският шампион от 2025 г. Иван Иванов отпадна още в I кръг на квалификациите в Лондон. Шанс да пробият в основната схема имат две наши състезателки при дамите.

Виктория Томова (№174 в света) и Елизара Янева (№201) започват своето участие в пресявките срещу две японки, едната от които обаче от 2022 г. представлява Обединеното кралство. Първата ни ракета се изправя срещу Каю Киношита, а втората ни ракета ще играе с натурализираната британка Юрико Лили Миязаки.

Янева стартира с победа похода си към "Ол Ингланд Клъб", печелейки своя дебютен мач в третия за годината турнир от Големия шлем. 19-годишната пловдивчанка надигра Миязаки с 6:2, 6:4 и на второто стъпало ще срещне поставената под №5 в предварителната схема Кейти Волинец (САЩ). Американката елиминира чехкинята Лаура Самсон със 7:6 (5), 6:1.