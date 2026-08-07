Чехкиня спря най-добрата ни тенисистка на 1/2-финал

TennisKafe.com За Янева 1/2-финалът в полската столица беше едва второ достигане до тази фаза в професионалния тур на WTA.

Най-добрата българска тенисистка в момента Елизара Янева (19 г.) приключи участието в турнира от категория "WTA125" на твърд корт във Варшава на 1/2-финалите. Първата ни ракета (№193 в света) отстъпи пред 29-годишната чехкиня Габриела Кнутсон (№219) с 6:7 (4), 2:6 за по-малко от час и половина.

В първия сет тийнейджърката от Пловдив навакса изоставане от един пробив и докара частта до тайбрек. В дългия гейм двете състезателки си размениха общо осем минипробива, като българката загуби сервиса си пет пъти, а чехкинята - само три.

Вторият сет се разви еднопосочно, след като Елизара допусна брейк още в първия гейм, а после предаде подаването си още веднъж в 5-ия гейм. Кнутсон затвори двубоя с първия си мачбол след 1:27 ч. игра.

За Янева 1/2-финалът в полската столица беше едва второ достигане до тази фаза в професионалния тур на WTA. При предишното си участие на това ниво - на "WTA 125" в Бреша (Италия) през юни, тя загуби от бъдещата шампионка Маяр Шериф.

С представянето си във Варшава новата водеща тенисистка на България си осигури ново рекордно класиране в женската ранглиста. В подреждането на живо Елизара Янева скача с 24 позиции до №169 в света.