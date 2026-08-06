Първата ни ракета си гарантира дебют в Топ 170

БГНЕС Елизара Янева се класира за 1/2-финалите във Варшава и едва за втори път в кариерата си стигна до тази фаза на ниво "WTA 125".

Новата тенисистка №1 на България Елизара Янева постигна поредните си впечатляващи победа през сезон 2026. Първата ни ракета (№193 в света) първо надигра 128-ата в ранглистата и трета поставена на турнира във Варшава китайка Юан Юе след обрат с 5:7, 6:2, 6:0 и се класира за 1/4-финалите на надпреварата от категория "WTA 125" в полската столица.

Двубоят беше от II кръг, а с успеха 19-годишната пловдивчанка намери място в Топ 8 на трети турнир от последните си четири участия. В III кръг пък тийнейджърката срази също в три сета германската ветеранка Мона Бартел (36 г.) - 6:4, 2:6, 7:6 (5).

Така Янева си гарантира поредно рекордно класиране и дебют в Топ 170 на женския тенис. Към момента тя прави скок с 25 позиции до №168 в класирането на живо.

За сравнение, доскорошната ни водеща състезателка Виктория Томова тази седмица заема 239-о място в ранглистата на WTA и 254-то в моментното подреждане.

За място на финала на твърд корт във Варшава Елизара Янева ще се изправи срещу 29-годишната чехкиня Габриела Кнутсон (№219 в света). Мачът е в петък.

Българката има само едно предишно участие на 1/2-финал от ниво "WTA 125". През юни тя стигна до тази фаза в Бреша (Италия), където загуби от бъдещата шампионка Маяр Шериф.