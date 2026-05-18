Аванс от сет и пробив не стигна на Янева за дебютна победа в Шлема

Eurosport стопкадър Елизара Янева се подготвя за изпълнение на сервис срещу Ирина-Камелия Бегу в мача от I кръг на квалификациите за "Ролан Гарос" на корт №3 в парижкия комплекс.

Елизара Янева приключи дебютното си участие в турнир от Големия шлем по тенис още на старта на квалификациите за "Ролан Гарос". В I кръг от пресявките за Откритото първенство на Франция в Париж 19-годишната българка допусна обрат срещу румънската ветеранка Ирина-Камелия Бегу (35 г.) с 6:2, 3:6, 4:6.

Тийнейджърката от Пловдив имаше аванс от сет и пробив, но във втората част изпусна преднина от 3:1 гейма, губейки всичките си подавания до края ѝ. В началото на решаващия сет Елизара два пъти изостана с брейк и два пъти го върна, за да изравни при 3:3. Когато сервираше за оставане в мача при 4:5 обаче, Янева допусна пробив на нула.

Така втората ни ракета при жените, която днес се изкачи до рекордното в кариерата си 222-ро място в световната ранглиста, пропусна възможността да се изправи във II квалфикационен кръг срещу поставената под №17 в предварителната схема Сузан Ламенс. Нидерландката се справи с Лина Гьорческа от Северна Македония с 6:4, 6:3 и ще играе с Бегу.

Утре своите първи мачове от пресявките във френската столица ще изиграят и двамата ни най-добри тенисисти. При дамите Виктория Томова (№161 в света) започва срещу испанката Ирене Бурийо (№217). При мъжете пък Григор Димитров (№170) излиза срещу португалеца Жайме Фария (№119) в своя първи мач от квалификации в Шлема от 2011 г. насам.