Алкарас няма да защитава титлата на "Ролан Гарос"

Испанският №2 в тениса отказа участие и на "Мастърс" в Рим заради травма в китката

24 Апр. 2026
През миналата година Карлос Алкарас спечели Купата на мускетарите след най-дългия финал в историята на "Ролан Гарос" - почти пет часа и половина битка срещу Яник Синер.

Карлос Алкарас няма да защитава титлата си от втория за годината турнир в Големия шлем по тенис - "Ролан Гарос". Шампионът в Париж от последните два сезона обяви, че се нуждае от продължително лечение на травма в дясната китка, заради което освен Откритото първенство на Франция (24 май - 7 юни) ще пропусне и турнира от сериите "Мастърс" в Рим (6-17 май).

22-годишният испанец получи контузията при победата си в I кръг на "АТР 500" в Барселона. Това беше причината да се откаже и от провеждащия се в момента "Мастърс" в Мадрид. След последните изследвания, които му бяха направени, от екипа му са преценили, че възстановяването ще продължи по-дълго и той няма да играе в италианската и френската столици.

“След резултатите от днешните тестове решихме, че най-разумното нещо е да сме предпазливи и да не участваме в Рим или в Париж, докато чакаме да видим прогреса и да решим кога да се завърна на корта. Това е труден момент за мен, но съм сигурен, че ще се завърна по-силен”, написа Карлитос в социалните мрежи.

Алкарас отстъпи първото място в световната ранглиста на големия си италиански съперник Яник Синер след загубата от него на финала на "Мастърс" в Монте Карло. Сега той ще изостане още повече в класацията на АТР, тъй като през 2025 г. триумфира с титлите и в Рим, и в Париж, което значи, че ще загуби цели 3000 точки.

