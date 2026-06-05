Първият италиански 1/2-финал в Шлема пропадна

Първият в историята изцяло италиански 1/2-финал в Големия шлем изобщо не се състоя. Флавио Коболи се класира без игра за финала на "Ролан Гарос", след като минути преди началото Матео Арналди се отказа от участие заради остро стомашно неразположение.

"Много ми е трудно да бъда тук в момента. Не исках нещата да се случват по този начин, но снощи започнах да се чувствам зле - разказа 25-годишният Арналди на съвместната пресконференция, проведена вместо мача на централния корт "Филип Шатрие". - Вчера през деня всичко беше наред. Дойдох тук, проведох тренировката си и нямах проблеми. След вечеря започнах да усещам нещо странно в стомаха си. В началото реших, че просто ще ми трябва малко повече време за храносмилане. В 1:00 ч. през нощта обаче се събудих и започнах да повръщам. Чувствах се ужасно. След това се опитах да заспя, но не се получи. Изобщо не успях да спя. Около 6:00 или 7:00 ч. сутринта повърнах отново и този път беше дори по-лошо. Повикахме медицински екип и ми дадоха лекарства. Помислих, че нещо с храната не е било наред и може би постепенно ще се оправя, но през целия ден не можех да ям или пия абсолютно нищо. Винаги, когато се опитвах да го направя, отново започваше да ми се гади."

Италианецът сподели, че все още не е сигурен каква точно е причината за стомашното неразположение:

"Нямам представа какъв точно е проблемът. Почти съм сигурен, че е вирус, защото постоянно ми е студено и имах висока температура през целия ден. Нямаше никакъв начин да играя. Съжалявам за хората, които са си купили билети и най-вече за италианците, които бяха дошли да ни гледат. Флавио ми е приятел и се радвам, че е на финал, но съжалявам, че не успяхме да зарадваме феновете с мач помежду ни."

Самият Коболи изрази смесени чувства от новината, че отива на първия си финал в Шлема по служебен път.

"В момента ми е трудно да говоря. Когато Матео дойде при мен и ми каза, почти се разплаках - сподели 24-годишният Флавио. - Изобщо не очаквах нещо подобно. Бях се настроил за дълъг и труден мач. Когато той ми каза какво се случва, се натъжих много. В същото време, разбира се, има и радост заради факта, че ще играя на финал в Големия шлем. Преди да дойде Арналди, в съблекалнята дойде баща ми. С него и с хората от екипа ми се прегърнахме, за да се поздравим за постигнатото до момента и заради факта, че следващата седмица ще бъда в Топ 10. Това е ритуал, който извършваме винаги, когато постигна нещо голямо. В момента съм щастлив и тъжен едновременно."

"When he came to me, I almost cried." 😢🇮🇹



A viral illness forces a heartbroken Matteo Arnaldi to withdraw, sending his close friend Flavio Cobolli straight into his first Grand Slam final. #RolandGarroshttps://t.co/9QQdz0zpKt — Roland-Garros (@rolandgarros) 5 юни 2026 г.

Съперник на Флавио Коболи в мача Купата на мускетарите ще бъде Александър Зверев. Германецът се наложи със 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 над чеха Якуб Меншик и за втори път в кариерата си се класира за финала в Откритото първенство на Франция. При дебюта си в двубоя за трофея в Париж през 2024 г. той отстъпи пред Карлос Алкарас с 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6.

"Флавио е страхотен тенисист и страхотен човек. Очаквам с нетърпение да играя с него на финала - коментира 29-годишният Саша. - Разбира се, това е първият му финал, радвам се за него, че стигна дотук. Мисля, че не е това начинът, по който искаш да се развие полуфинал на турнир от Големия шлем, но видях и Матео в съблекалнята и той изглеждаше ужасно. Разбирам го. Няма какво много да направи. Такива неща се случват. Всички сме хора. Не искаме да се случват, но се случват. Не мисля, че ще има голяма разлика в неделя. Единственото нещо, което мога да контролирам, е да играя добър тенис. Ще се опитам да покажа нивото си. Ще се опитам да правя правилните неща. Това е единственото, което има значение за мен."