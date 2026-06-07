Зверев изтръгна първата си "мейджър" титла от 4-ти опит

Александър Зверев най-сетне спечели своята първа титла от Големия шлем по тенис. След три загубени финала в най-престижната верига 29-годишният германец вдигна Купата на мускетарите като шампион на "Ролан Гарос".

В мача за трофея от тазгодишното издание на Откритото първенство на Франция Саша оправда по измъчен начин ролята си на фаворит и надделя над Флавио Коболи с 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1. Мачът на централния корт "Филип Шатрие" в Париж продължи 4:16 ч., след като 24-годишният италианец успя да превъзмогне ранното напрежение от дебюта си на най-голямата сцена в "мейджър" турнирите.

Коболи стигна до първия си финал в Шлема без игра, след като сънародникът му Матео Арналди се отказа минути преди 1/2-финала заради вирусно заболяване. Макар да се предполагаше, че ще бъде по-свежият и енергичен играч, именно той допусна повечето непредизвикани грешки (65:54) и направи по-малко печеливши удари (42:50). И в крайна сметка не издържа физически и рухна в решаващия пети сет.

Зверев можеше да затвори двубоя още в четвъртата част, но пропиля минипробив аванс при 3:1 точки в тайбрека и въпреки че спаси първия от два поредни сетбола, беше принуден да изиграе още един сет. В пълния формат приключиха и два от предишните три финала на германеца в Големия шлем, донесли му години на горчивина.

Най-болезненото му поражение беше през 2020 г. на US Open, когато той сервираше за титлата, но загуби от Доминик Тийм с 6:4, 6:2, 4:6, 3:6, 6:7 (6). Тази вечер австриецът беше на трибуните на "Шатрие" и видя с очите си момента на лична реабилитация на Саша.

Другите две загуби на Зверев на крачка от върха бяха на "Ролан Гарос" през 2024 г. - 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6 срещу Карлос Алкарас, и на Australian Open през 2025 г. - 3:6, 6:7 (4), 3:6 срещу Яник Синер.

"Този ​​корт е така специален за мен по толкова много начини. Имах някои от най-хубавите моменти в живота си на този корт. Имах и най-лошия момент в живота си на този корт - сподели Зверев по време на церемонията по награждаването, визирайки ужасната травма, която получи по време на 1/2-финала срещу Рафаел Надал през 2022 г. - Ето в онзи ъгъл там преди четири години се сдобих със седем скъсани сухожилия и две фрактури на костите в глезена. Тук загубих и финал в Големия шлем преди две години. Но сега, най-накрая, това е моят хепиенд."

"Искам да започна с теб, Алекс. Ако някой ме питаше кой заслужава тази титла, винаги казвах "ти" - каза пък Коболи, обръщайки се към Зверев. - За мен беше чест да споделя корта с теб днес. Радвам се за теб, но и съм тъжен, защото бях близо и го усетих. Сега, след като постигна мечтата си, нека аз спечеля следващия път."

Александър Зверев е първият представител на Германия, спечелил "Ролан Гарос" в Откритата епоха на тениса (след 1968 г.). Последният шампион на Франция от североизточната ѝ съседка датираше от времената на Третия райх - Хенер Хенкел през 1937 г.

Саша е и едва третият германец в Оупън ерата с титла от Големия шлем и първият от точно три десетилетия. Другите двама са 6-кратният шампион във веригата Борис Бекер (за последно през 1996 г.) и Михаел Щих с единствен трофей на "Уимбълдън" през 1991 г.