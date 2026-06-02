Дебютантки изправят Украйна срещу Русия в 1/2-финал на "Ролан Гарос"

Зверев е на две крачки от мечтаната първа титла в Големия шлем

Днес, 18:26
Марта Костюк ридае от радост след победната точка в двубоя срещу сънародничката си Елина Свитолина, превърнала я в първата украинка на 1/2-финал в Откритото първенство на Франция.
Марта Костюк се превърна в първата украинка, стигнала до 1/2-финалите на Откритото първенство на Франция по тенис - "Ролан Гарос" в Париж. В първия изцяло украински 1/4-финал в историята на Големия шлем 23-годишната състезателка от Киев надделя над сънародничката си от Одеса Елина Свитолина с 6:3, 2:6, 6:2.

Костюк е едва третата представителка на Украйна, която ще играе на предпоследното стъпало в "мейджър" турнир, след Даяна Ястремска и Свитолина. За самата Елина пък 1/4-финалната фаза във френската столица продължава да бъде непреодолимо препятствие и тя отпадна за шести път в V кръг на клей класиката. А същевременно е играла поне един 1/2-финал на всеки от останалите три турнира от най-престижната верига.

За Костюк това беше 17-а поредна победа на червен корт, след като стана шампионка на "WTA 250" в Руан и "WTA 1000" в Мадрид през април. Серията на Свитолина пък приключи на 10 последователно спечелени мача след титлата на "WTA 1000" в Рим.

Съперничка на украинката в историческия 1/2-финал ще бъде друга дебютантка на това стъпало в Шлема - рускинята Мира Андреева. 19-годишната тийнейджърка от Красноярск разгроми румънката Сорана Кърстя с 6:0, 6:3 само за 56 мин. на централния корт "Филип Шатрие".

В директното съперничество Костюк води с 2-0 победи и 4-0 сета срещу Андреева, като и двете им предишни срещи бяха този сезон. Украинката се наложи със 7:6 (7), 6:3 на 1/4-финалите в Бризбън през януари и с 6:3, 7:5 на финала в Мадрид преди два месеца.

Вторите два 1/4-финала при дамите са утре и ще противопоставят: Арина Сабаленка - Диана Шнайдер и Анна Калинская - Мая Хвалинска.

 

ПРИ МЪЖЕТЕ

Александър Зверев стана първият 1/2-финалист в мъжкия турнир на "Ролан Гарос" тази година. Германецът срази испанската сензация Рафаел Ходар със 7:6 (3), 6:1, 6:3 и се доближи само на две крачки от мечтаната си първа титла в Големия шлем.

29-годишният Саша има три загубени "мейджър" финала, включително един в Париж - през 2024 г. в пет сета срещу Карлос Алкарас. Зверев отстъпи също в мачовете за трофеите на US Open през 2020 г. и на Australian Open през 2025 г.

За място във финала сега германецът ще се изправи срещу Якуб Меншик или Жоао Фонсека. Чехът и бразилецът ще изиграят своя 1/4-финал тази вечер от 21:15 ч. българско време.

В горната половина на схемата за 1/2-финала се борят трима представители на Италия и един на Канада. Утре Матео Беретини и Матео Арналди ще излъчат сигурния италиански полуфиналист, а в последния 1/4-финал ще се срещнат Феликс Оже-Алиасим и Флавио Коболи.

 

