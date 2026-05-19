Тъжната серия на Григор Димитров продължи и в Париж

Eurosport стопкадър В отделни моменти Григор Димитров демонстрира изяществото в играта си, но през повечето време беше колеблив и неуверен и това доведе до 42 непредизвикани грешки (7 двойни) при 48 печеливши удара (7 аса).

Към днешна дата Григор Димитров не е част от елита на световния тенис. Това е тъжното заключение след мимолетната поява на най-добрия български тенисист в квалификациите на "Ролан Гарос".

Три дни след 35-ия си рожден ден бившият №3 в света отпадна още в I кръг на пресявките за Откритото първенство на Франция. Хасковлията допусна горчив обрат срещу португалския №117 в ранглистата Жайме Фария - 6:3, 5:7, 6:7 (6-10), и няма да играе във втория за годината турнир от Големия шлем за първи път от 2010 г.

🇵🇹 Faria wins a 3-set thriller over Dimitrov to reach the second round of qualifying!#RolandGarros pic.twitter.com/ewjQ1YrWuf — Roland-Garros (@rolandgarros) 19 май 2026 г.

Подкрепян шумно от близо 10 000 зрители на втория по големина корт в Париж "Сузан Ланглен", първата ни ракета (понастоящем №170 в света) два пъти имаше шанс да затвори двубоя. Димитров първи постигна пробиви и във втория, и в третия сет, като и в двете части сервираше при 5:4 гейма.

И двата пъти обаче Григор предаде подаването си, като и двата пъти взе само една точка. Във втората част нашата звезда допусна и още един брейк след това, а в третата се стигна до решаващ дълъг тайбрек до 10 точки. В него българинът загуби три пъти сервиса си и успя да върне само един минипробив, позволявайки на опонента да материализира втория си мачбол след 2:45 ч. битка на клей корта.

За Димитров загубата е седма поредна и общо 11-а от 13 изиграни мача през 2026 г. Той няма победа от 5 март, когато надделя в три сета над французина Терънс Атман в I кръг на "Мастърс" в Индиън Уелс (САЩ). Единственият му друг успех от началото на новия сезон е от 8 януари срещу испанеца Пабло Кареньо Буста на старта на "АТР 250" в Бризбън (Австралия).

Въпреки че тази година назначи двама нови треньори в щаба си - белгиеца Ксавие Малис и аржентинеца Давид Налбандиан, и днес в ложата на най-добрия български тенисист в историята единственият наставник беше баща му Димитър Господинов. Там бяха също майка му Мария Димитрова и мениджърът му Георги Стоименов.

По-късно тази вечер своето участие в квалификациите за "Ролан Гарос" ще започне и първата ни ракета при жените Виктория Томова (№161 в света). 31-годишната софиянка ще излезе на корт №2 срещу испанката Ирене Бурийо (№217) около 20:00 ч. наше време.

Другата българска представителка в пресявките при дамите - дебютантката Елизара Янева (19 г.), отпадна вчера с поражение в I кръг срещу румънската ветеранка Ирина-Камелия Бегу (35 г.) с 6:2, 3:6, 4:6.