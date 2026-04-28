Григор Димитров влиза в квалификации от Шлема за първи път от 15 г.

Очаквано, Григор Димитров не попадна в списъка за основната схема на "Ролан Гарос" и ще се наложи да участва в квалификациите за Откритото първенство на Франция по тенис (24 май - 7 юни). Пресявките в Париж започват на 18 май и първата ракета на България (понастоящем №137 в ранглистата) трябва да преодолее трима съперници, за да влезе в същинския турнир.

Това ще е първият случай, в който най-добрият ни тенисист ще стартира от предварителна схема в Големия шлем, от повече от 15 години. За последен път хасковлията игра квалификации на "мейджър" надпревара през януари 2011 г. - за Australian Open в Мелбърн, като ги преодоля успешно и след това записа серия от 58 последователни участия в Шлема. Поредицата на българина, която беше най-дългата сред действащите състезатели, приключи с отказването му от US Open 2025 заради тежката травма от "Уимбълдън" два месеца по-рано.

Също от квалификациите на "Ролан Гарос" ще започне и първата ни ракета при дамите Виктория Томова (№156 в света). Това ще са и единствените двама българи с шанс да стигнат до основната схема, тъй като втората ни ракета при жените Елизара Янева (№233) е едва 11-а сред резервите за пресявките.

"ЧАЛЪНДЖЪР"

В опит да възстанови разклатените си позиции в световната ранглиста, тази седмица Григор Димитров ще участва в турнир от категория "Чалънджър" - второто ниво на професионалната асоциация при мъжете (АТР). След като жребият за надпреварата на клей корт в Екс ан Прованс отреди българската звезда да стартира в I кръг срещу квалификант, днес стана ясно, че това ще бъде испанецът Пол Мартин Тифон.

В решаващия II кръг от пресявките той елиминира водача в предварителната схема Пиер-Юг Ербер, надигравайки представителя на домакините със 7:5. 6:4. Тифон е на 26 г. и се намира на 312-о място в класацията на АТР, а върховото му постижение е №197 от юни 2025 г. Димитров никога не е срещал този съперник в официален мач от тура.

Първият двубой помежду им ще се играе утре около 16:00 ч. наше време. Победителят ще се изправи във II кръг срещу поставения под №1 Алекс Микелсън (САЩ), който по право почива на старта.