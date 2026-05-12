Американец застава на пътя на Григор Димитров

Мартин Дам от САЩ е първият съперник на Григор Димитров на турнира от категория "Чалънджър 175" в Бордо. 22-годишният американец преодоля успешно квалификациите във френския град и беше разпределен с жребий срещу 34-годишния българин, който получи "уайлд кард" за основната схема.

В решаващия II кръг от пресявките днес Дам (№115 в света) се справи в два сета с шведа Елиас Имер (№176) - 6:3, 7:5. Преди това той елиминира и представителя на Хонког Коулман Уонг (№110) с 6:4, 7:5.

Тази седмица първата ракета на България заема 170-о място в ранглистата на АТР, след като от началото на 2026 г. успя да спечели само два от изиграните общо 11 мача в професионалния тур. Димитров и Дам досега нямат официална среща помежду си.

Първият двубой в съперничеството им ще бъде в сряда, като предстои домакините да обявят конкретната програма по-късно тази вечер. Победителят ще се класира за 1/8-финалите, където ще срещне поставения под №1 Артур Риндеркнеш. Французинът, който е 24-ти в световната ранглиста, също участва с "уайлд кард" и по право почива в I кръг.

ИНТЕРВЮ

Ден преди началото на участието си в Бордо Григор Димитров даде интервю за медиите във Франция. Най-добрият български тенисист сподели, че в момента изобщо не гледа под кой номер е в световната ранглиста.

"Още не съм приключен. Това можеше да е последната глава от моята история - сподели Григор. - Никога не съм си казвал, че ще играя безкрайно много години. Винаги съм си казвал, че когато спре да ми пука, това ще е моментът, в който ще спра. Сега обаче не е този момент и това ме кара да продължавам - заяви Григор. -Последният етап от кариерата ми може да се окаже най-силен. Повярваш ли в това, няма какво да те спре. Никога не съм се криел от предизвикателствата. Всичко в момента е по моите правила. Дори и да съм извън Топ 500, аз съм свободен."

Хасковлията, който в събота ще празнува 35-ия си рожден ден, добави, че като цяло опитва да се абстрахира от ситуацията.

"В момента съм в сложна позиция, но не мисля прекалено много за това. Трябва да се справя с предстоящите задачи - посочи Димитров. - Имам много свобода и не изпитвам напрежение от очакванията на другите. Не е лесно да се завърнеш след контузия. За първи път имам възможността да пренастроя всичко. Да играеш квалификации или на по-ниско ранкирани турнири не е нищо особено за мен. Радвам се, че още мога да играя, защото много лесно можеше да стане така, че да не мога да се състезавам повече. Дали вярвам, че мога да се върна на добро ниво? Абсолютно. Кога? Не знам. Дали изобщо ще се случи? Не знам."