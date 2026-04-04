Димитров се нареди 6-и от 8 на шоу турнира в Ним

Григор Димитров остана на 6-о място сред осемте участници в демонстративния турнир от сериите UTS (Ultimate Tennis Showdown) в Ним. В мача за 5-ата позиция българският тенисист отстъпи с 0-3 (10:15, 10:17, 11:16) пред руснака Карен Хачанов. Двубоят се игра на клей корт в античния амфитеатър във френския град.

В нетрадиционния формат на надпреварата "сетовете" продължават по 8 минути. Освен това двамата играчи нямат право на втори сервис и всеки сгрешен начален удар носи точка за съперника. Също така тенисистите имат възможност да използват "карта", която им дава право по веднъж на част следващото разиграване да носи три точки на спечелилия го.

34-годишният хасковлия допусна поражение и в първата си среща вчера - с 2-3 (10:16, 20:13, 16:11, 12:14, 1:2) срещу канадеца Феликс Оже-Алиасим. Турнирът от веригата UTS в Ним е с награден фонд $1 млн. В надпреварата участват още Каспер Рууд, Александър Бублик, Юго Умбер, Андрей Рубльов и Стефанос Циципас.