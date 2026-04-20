Григор Димитров извади частичен късмет за "Мастърс" в Мадрид

Тенисист №1 на България започва срещу квалификант, но го чака американски талант

Днес, 12:56
Григор Димитров поздравява Джейкъб Фърнли след последната си победа на "Мастърс" в Мадрид - на 1/16-финалите през 2025 г. След това първата ракета на България допусна обрат срещу Габриел Диало на 1/8-финалите и сега има да защитава 90 т. от актива си в световната ранглиста.
Григор Димитров имаше късмет при тегленето на жребия за турнира от сериите "Мастърс" в Мадрид, но само за I кръг. Тегленето в испанската столица тази сутрин отреди българският топ тенисист да започне участието си в основната схема срещу квалификант.

Ако преодолее първия си съперник обаче, 34-годишният хасковлия ще трябва да се изправи срещу един от най-големите таланти в американския тенис - Лърнър Тиен. 20-годишният състезател от Калифорния в момента е пета ракета на САЩ (№21 в света) и е поставен под №17, което му дава правото да започне директно от II кръг.

Григор попадна в четвъртината на Александър Зверев, който ще бъде втори поставен в отсъствието на отказалия участие Карлос Алкарас. Германецът очаква португалеца Нуно Боржеш или аржентинеца Мариано Навоне за първия си мач. Зверев е възможен съперник на нашия тенисист на 1/4-финалите.

През тази седмица Димитров отстъпи с още две позиции в световната ранглиста и заема 137-о място в официалното подреждане на професионалната асоциация (АТР). Това е най-ниското класиране на бившия №3 от 19 септември 2010 г., когато беше 146-и.

В ранглистата на живо най-добрият ни тенисист се намира още по-дълбоко - под №162. Причината е, че има да защитава 90 т. от миналогодишното си достигане до 1/8-финалите на "Мастърс" в Мадрид. За да запази актива си (и да има шанс да го увеличи), българинът трябва да стигне до IV кръг в испанската столица.

Двубоите от основната схема започват в сряда (22 април).

