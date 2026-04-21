21-годишен парагваец е първият тест за Димитров

Даниел Вайехо има във визитката си победи срещу българи в Големия шлем и Купа "Дейвис"

21 Апр. 2026
В момента Даниел Вайехо се намира с над 40 места по-напред от Григор Димитров в световната ранглиста.
В момента Даниел Вайехо се намира с над 40 места по-напред от Григор Димитров в световната ранглиста.

Адолфо Даниел Вайехо ще бъде съперникът на Григор Димитров в I кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс" в Мадрид. 21-годишният парагваец преодоля успешно два кръга квалификации и по волята на жребия беше разпределен срещу първата ракета на България, на когото пък тегленето в понеделник отреди да стартира срещу играч от пресявките.

В решаващия II кръг от предварителната схема южноамериканецът надделя над португалеца Енрике Роча в три сета - 6:1, 4:6, 6:2. Преди това той се справи и с испанеца Педро Мартинес с 6:3, 6:1.

Това ще е първи мач между Димитров (№137 в света) и Вайехо (№96) във веригата на професионалната асоциация (АТР). Парагваецът обаче има опит срещу други български тенисисти, включително в Големия шлем. Именно той елиминира Адриан Андреев в I кръг на квалификациите за Australian Open през 2025 г., побеждавайки го с 6:4, 6:4.

Даниел Вайехо беше част и от националния отбор на Парагвай, който гостува у нас за мача от плейофите в Световна група II за Купа "Дейвис" през 2022 г. България спечели онзи двубой в столичната зала "София" с 3-1, като именно младокът извоюва почетния успех за своя тим - със 7:6 (6), 6:7 (2) (10-5) срещу Пьотр Нестеров в протоколната четвърта среща. Преди това Вайехо беше разгромен с 4:6, 1:6 от Александър Лазаров.

Победителят от двубоя между Димитров и Вайехо ще се изправи във II кръг в Мадрид срещу Лърнър Тиен (САЩ). Американецът е поставен под №17 и по право почива на старта на основната схема от категория "АТР 1000".

Мачът между 34-годишния българин и 13 г. по-младия парагваец не попадна в програмата в испанската столица за сряда. Което означава, че със сигурност ще се играе в четвъртък. В България турнирът ще се излъчва пряко по платения ТВ канал "Макс спорт 1".

