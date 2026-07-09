"Уимбълдън" стигна до първия си чешки финал

ЕПА/БГНЕС Линда Носкова е захвърлила ракетата и се държи за главата, невярвайки, че е спечелила последната точка в 1/2-финала срещу Марта Костюк.

За първи път в историята финалът на Откритото първенство на Великобритания ще противопостави две тенисистки от Чехия. За титлата от "Уимбълдън" при дамите ще спорят Каролина Мухова и Линда Носкова, които се превърнаха в шестата и седмата представителки на своята страна, стигнали до последния мач на най-стария и най-престижен турнир от Големия шлем.

Първа днешните 1/2-финали преодоля Мухова, надделявайки в луд мач над Коко Гоф (САЩ) с 6:2, 1:6, 7:6 (12-10).

"Ще играя на финала на "Уимбълдън"... Звучи толкова хубаво! - възкликна 29-годишната Каролина. - Това беше голяма битка, истинско влакче на ужасите - ту в едната, ту в другата посока. В един момент имаш мачбол, а след 10 секунди вече съперничката има мачбол. Нямаше време дори да помисля. Как се чувствам сега? Треперя, все още се опитвам да осъзная какво се случи."

Около два часа по-късно за мача за трофея се класира и Носкова. Тя се справи в два сета с украинката Марта Костюк - 6:4, 6:4.

An all-Czech affair in the Ladies' Singles Final 🇨🇿 pic.twitter.com/c8wopBv9G9 — Wimbledon (@Wimbledon) 9 юли 2026 г.

Чехия вече притежава пет титли от женския турнир в "Ол Ингланд Клъб", като има и една двукратна шампионка. Първата чешка носителка на трофея е Яна Новотна, която е играла на общо три финала в Лондон - загубените през 1993 г. (срещу Щефи Граф) и 1997 г. (срещу Мартина Хингис) и спечеления през 1998 г. (срещу Натали Тозиа).

Петра Квитова триумфира и при двете си достигания до финала - през 2011 г. (срещу Мария Шарапова) и 2014 г. (срещу Южени Бушар). По един трофей пък имат Маркета Вондроушова (2023) и Барбора Крейчикова (2024). А Каролина Плишкова е единствената чехкиня, участвала във финала, но останала без титла - през 2021 г. срещу Ашли Барти.

Това ще е първият финал на "Уимбълдън" от над 15 години, противопоставящ две тенисистки от една държава. За последно това се случи през 2009 г., когато в изцяло американски сблъсък Серена Уилямс победи сестра си Винъс Уилямс със 7:6 (3), 6:2.

CZECH ♟️



Two players representing the same nation, @karomuchova7 and Linda Noskova will face each other in the Women’s Singles final for the first time since 2009 (Serena and Venus Williams).#Wimbledon pic.twitter.com/DNc8wMCNpd — wta (@WTA) 9 юли 2026 г.

ПРИ ЮНОШИТЕ

Димитър Кисимов приключи участието си в юношеския турнир на "Уимбълдън". 18-годишният българин отпадна на 1/4-финал с поражение от австралиеца Круз Хюит с 1:6, 2:6.

Синът на легендата Лейтън Хюит имаше предимство по всички статистически показатели, като пласира повече асове (10:1) и общо печеливши удари (22:7), а в същото време направи по-малко непредизвикани грешки (14:19), включително при двойните (2:3).

Все пак талантът ни от Смолян може да бъде доволен от представянето си в Лондон, което е неговото най-силно в "мейджър" турнирите при подрастващите.

С ПОГЛЕД КЪМ АТР

След като стигна до 1/8-финалите на Откритото първенство на Великобритания с покана от организаторите, Григор Димитров получи нова "уайлд кард" за професионалната верига - за турнира от категория "АТР 250" в Лос Кабос (Мексико).

Досега първата ни ракета е участвал само веднъж в надпреварата на твърд корт. Това се случи през 2019 г., когато Димитров победи Стив Джонсън на старта на основната схема, но след това отстъпи пред Гуидо Пея на 1/8-финалите.

Любопитното е обаче, че Григор всъщност е виртуален шампион в турнира. Заради глобалната пандемия от COVID-19 през 2020 г. състезанието в Лос Кабос се проведе онлайн, като победителите в "мачовете" биваха избирани след гласуване на феновете в интернет. В хода на турнира българинът събра най-голям вот и триумфира на финала.

Тази година турнирът ще се проведе от 25 юли до 1 август.