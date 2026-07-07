Григор Димитров: Мечтата ми за титла от Шлема никога не си е отивала

ЕПА/БГНЕС Григор Димитров беше изпратен на крака от публиката на Централния корт в "Ол Ингланд Клъб" след поражението от Артър Фери на 1/8-финалите от "Уимбълдън".

Въпреки напредналата спортна възраст и всички трудности, през които премина през последната година, Григор Димитров продължава да мечтае за титла от Големия шлем по тенис. 35-годишният българин сам призна това часове след драматичното си отпадане на 1/8-финалите от "Уимбълдън".

"Дали ще спечеля титла от Шлема? Не знам, но ще продължа да опитвам. Хубаво е, че все още си давам възможности да го постигна. Тази мечта никога не си е отивала", заяви ветеранът от Хасково след поражението с 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7 (7-10) срещу представителя на домакините от Великобритания Артър Фери.

Димитров сподели, че въпреки болезненото поражение срещу 114-ия в световната ранглиста е обнадежден и мотивиран за бъдещето си на корта. В Лондон първата ни ракета (понастоящем №146 в класацията на АТР) изигра най-силния си турнир за последните 12 месеца, като отстрани по пътя си Якуб Меншик и Матео Беретини.

Григор обясни загубата си така:

"Най-просто казано, направих твърде много грешки. Когато водех в резултата, имах възможности да затвърдя преднината си, но не се получи. Нивото ми на концентрация не беше толкова високо, колкото ми се искаше. Мога да седя тук и да изредя още 15 причини за загубата, но реалността е такава, каквато е."

Също така Димитров похвали 23-годишния Фери, който също като него участва с "уайлд кард" в "Ол Ингланд Клъб":

"Представянето на Артър не ме изненада. Знаех, че е боец и се бори докрай. Във важните моменти той беше този, който пое контрола върху мача. Той се представи много добре и го поздравявам."

Най-добрият български тенисист увери, че е извлякъл само позитиви от своето участие:

"Няма как след една година просто да натисна копче и да започна да играя невероятно. Напротив - сега ще трябва да се боря още повече от преди. Трябва да подбирам много по-добре какво правя както на корта, така и извън него. С напредването на възрастта трябва да вършиш все повече работа, за да си във върхова форма."

За Григор Димитров сезонът ще продължи следващата седмица с турнира от категория "ATP 250" на клей корт в Бостад (13-19 юли). Жребият в шведския град ще бъде изтеглен в събота.