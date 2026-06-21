Специалист на двойки се падна на Григор Димитров

Австралиецът Марк Полманс ще бъде съперник на Григор Димитров в I кръг на тенис турнира на трева от категория "АТР 250" в Майорка, стана ясно след приключване на квалификациите. Българинът получи "уайлд кард" за основната схема, а жребият му отреди да започне срещу играч от пресявките.

След изиграването на решаващите срещи от предварителната схема днес беше направено ново теглене и от четиримата успешно класирали се тенисисти на 35-годишния хасковлия се падна именно Полманс. За да стигне до мач с Димитров, той елиминира йорданеца Абдула Шелбайх с 6:3, 7:6 (4).

29-годишният австралиец няма съществени успехи на сингъл, но пък е специалист на двойки, като в момента заема 37-о място в световната ранглиста на каре. През януари Полманс и партньорът му Джейсън Къблър играха финал на домашния си турнир от Големия шлем Australian Open и загубиха с 6:7 (4), 4:6 срещу Крисчън Харисън и Нийл Скупски.

Ако го преодолее, Григор ще играе във II кръг срещу по-добрия измежду поставения под №5 французин Корентен Муте (№36) или унгареца Мартон Фучович (№76). Мачът между Димитров и Полманс не попадна в програмата за понеделник, което значи, че първата ни ракета (№169 в света) ще започне участието си в Майорка във вторник.

В ЛОНДОН

Същевременно Иван Иванов научи имената на всички потенциални опоненти, които стоят между него и основната схема на "Уимбълдън". В квалификациите за най-престижния турнир в Лондон страната ни ще има общо трима представители, като другите двама са при дамите - Виктория Томова и Елизара Янева. Пресявките за "Ол Ингланд Клъб" започват утре и ще продължат до събота (22-27 юни).

Иванов получи "уайлд кард" за предварителната схема в качеството си на шампион при юношите от 2025 г. Първият опонент на варненеца ще бъде унгарецът Жомбор Пирош (№175 в ранглистата). При победа, следващото предизвикателство пред българския тенисист ще бъде Стефано Наполитано (№245) или Били Харис (№142). Ако стигне до последния III кръг, там ще го очаква Стефано Травалия (№132), Лука Микрут (№168), Гай ден Ауден (№243) или Джоу И (№253).

Жребият при жените предстои.