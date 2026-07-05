Джокович счупи рекорда на "Уимбълдън" с победа №106

ЕПА/БГНЕС Новак Джокович се справи с всички предизвикателства в мача срещу Роман Сафиулин и постави нов рекорд за най-много спечелени мачове на "Уимбълдън".

Новак Джокович се класира на деветия си пореден 1/4-финал на "Уимбълдън" и постави нов рекорд в Откритото първенство на Великобритания по тенис. Живата легенда от Сърбия надигра руския квалификант Роман Сафиулин със 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:3, записвайки своята победа №106 на Шампионата в лондонския "Ол Ингланд Клъб".

Така 39-годишният ветеран от Белград оглави еднолично вечната класация за най-много спечелени мачове в третия и най-престижен турнир от Големия шлем. Досега той делеше лидерската позиция с рекордьора с 8 титли на тревната класика Роджър Федерер, спечелил 105 мача в британската столица.

No man has won more matches at Wimbledon, ever.



Novak Djokovic overtakes Roger Federer's record to secure a historic 106th gentlemen’s singles win at The Championships 👑 pic.twitter.com/sJ6Ee5nt7u — Wimbledon (@Wimbledon) 5 юли 2026 г.

"Поредна извоювана с много битка победа. Роман започна страхотно, беше изключително агресивен още от първата точка. От основната линия изобщо не се чувствах комфортно и знаех, че ще ми бъде много трудно да се надигравам с него в дългите разигравания. Той е много солиден тенисист и трябва да бъде горд с представянето си. Не са много тенисистите, които могат да ме накарат да се чувствам по-слаб в разиграванията от дъното на корта. Днес беше точно такъв ден", анализира представянето си Джокович.

За място на 1/2-финалите носителят на рекордните 24 титли от Шлема ще спори с канадеца Феликс Оже-Алиасим, който елиминира испанеца Алехандро Давидович Фокина в пълния 5-сетов формат - 6:7 (4), 7:6 (6), 6:3, 6:7 (2), 6:1.

ДАМСКАТА №1 Е АУТ

Разочарование в седмия ден от "Уимбълдън" преживя най-добрата тенисистка в света - Арина Сабаленка. Водачката в световната ранглиста приключи участие на 1/8-финалите, победена убедително от бившата №1 Наоми Осака 2:6, 6:7 (1).

С успеха си японката сложи край на редица впечатляващи серии на беларускинята: за поредни 1/4-финали от Големия шлем (14), поредни спечелени тайбрекове в "мейджър" турнири (21) и поредни мачове без загуба в последователни сетове (121).

"Не помня откога не съм изпитвала такова удоволствие на корта. А да го почувствам точно тук, прави всичко още по-специално - сподели Наоми след мача. - Преди този двубой имах три поредни загуби срещу нея и, честно казано, това много ме дразнеше. Исках най-накрая да обърна тази серия и съм изключително щастлива, че успях."

На 1/4-финалите Осака ще се изправи срещу Каролина Мухова, която спечели чешкото дерби с Барбора Крейчикова със 7:5, 5:7, 6:3.

BG УСПЕХ ПРИ ЮНОШИТЕ

Единственият български тенисист в схемата при юношите до 18 г. на тазгодишния "Уимбълдън" - Димитър Кисимов, дебютира с победа в Лондон. Поставеният под №9 тийнейджър от Смолян надделя над италианеца Рафаеле Чиурнели с 6:3, 7:5 за 63 мин. игра.

В следващия кръг той ще играе срещу представителя на домакините Лиъм Чанън, който надигра Мустафа Еге Сик (Австралия) с 6:4, 7:6 (7).

Кисимов ще участва и на двойки в Откритото първенство на Великобритания. Заедно с южноафриканския си партньор Конър Дойг, с когото са действащи шампиони от Australian Open при подрастващите, 18-годишният българин ще играе срещу японците Хю Каваниши и Канта Ватанабе.