Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Джокович счупи рекорда на "Уимбълдън" с победа №106

Димитър Кисимов дебютира на тенис класиката в Лондон с успех при юношите

05 Юли 2026
Новак Джокович се справи с всички предизвикателства в мача срещу Роман Сафиулин и постави нов рекорд за най-много спечелени мачове на "Уимбълдън".
ЕПА/БГНЕС
Новак Джокович се справи с всички предизвикателства в мача срещу Роман Сафиулин и постави нов рекорд за най-много спечелени мачове на "Уимбълдън".

Новак Джокович се класира на деветия си пореден 1/4-финал на "Уимбълдън" и постави нов рекорд в Откритото първенство на Великобритания по тенис. Живата легенда от Сърбия надигра руския квалификант Роман Сафиулин със 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:3, записвайки своята победа №106 на Шампионата в лондонския "Ол Ингланд Клъб".

Така 39-годишният ветеран от Белград оглави еднолично вечната класация за най-много спечелени мачове в третия и най-престижен турнир от Големия шлем. Досега той делеше лидерската позиция с рекордьора с 8 титли на тревната класика Роджър Федерер, спечелил 105 мача в британската столица.

"Поредна извоювана с много битка победа. Роман започна страхотно, беше изключително агресивен още от първата точка. От основната линия изобщо не се чувствах комфортно и знаех, че ще ми бъде много трудно да се надигравам с него в дългите разигравания. Той е много солиден тенисист и трябва да бъде горд с представянето си. Не са много тенисистите, които могат да ме накарат да се чувствам по-слаб в разиграванията от дъното на корта. Днес беше точно такъв ден", анализира представянето си Джокович.

За място на 1/2-финалите носителят на рекордните 24 титли от Шлема ще спори с канадеца Феликс Оже-Алиасим, който елиминира испанеца Алехандро Давидович Фокина в пълния 5-сетов  формат - 6:7 (4), 7:6 (6), 6:3, 6:7 (2), 6:1.

 

ДАМСКАТА №1 Е АУТ

Разочарование в седмия ден от "Уимбълдън" преживя най-добрата тенисистка в света - Арина Сабаленка. Водачката в световната ранглиста приключи участие на 1/8-финалите, победена убедително от бившата №1 Наоми Осака 2:6, 6:7 (1).

С успеха си японката сложи край на редица впечатляващи серии на беларускинята: за поредни 1/4-финали от Големия шлем (14), поредни спечелени тайбрекове в "мейджър" турнири (21) и поредни мачове без загуба в последователни сетове (121).

"Не помня откога не съм изпитвала такова удоволствие на корта. А да го почувствам точно тук, прави всичко още по-специално - сподели Наоми след мача. - Преди този двубой имах три поредни загуби срещу нея и, честно казано, това много ме дразнеше. Исках най-накрая да обърна тази серия и съм изключително щастлива, че успях."

На 1/4-финалите Осака ще се изправи срещу Каролина Мухова, която спечели чешкото дерби с Барбора Крейчикова със 7:5, 5:7, 6:3.

 

BG УСПЕХ ПРИ ЮНОШИТЕ

Единственият български тенисист в схемата при юношите до 18 г. на тазгодишния "Уимбълдън" - Димитър Кисимов, дебютира с победа в Лондон. Поставеният под №9 тийнейджър от Смолян надделя над италианеца Рафаеле Чиурнели с 6:3, 7:5 за 63 мин. игра.

В следващия кръг той ще играе срещу представителя на домакините Лиъм Чанън, който надигра Мустафа Еге Сик (Австралия) с 6:4, 7:6 (7).

Кисимов ще участва и на двойки в Откритото първенство на Великобритания. Заедно с южноафриканския си партньор Конър Дойг, с когото са действащи шампиони от Australian Open при подрастващите, 18-годишният българин ще играе срещу японците Хю Каваниши и Канта Ватанабе.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Уимбълдън, Новак Джокович, Димитър Кисимов, Наоми Осака

Още новини по темата

Григор Димитров спечели мач шедьовър на "Уимбълдън"
05 Юли 2026

Григор Димитров: Водя битка основно със себе си
03 Юли 2026

Григор Димитров се прероди на "Уимбълдън"
02 Юли 2026

Григор Димитров се завърна победоносно на "Уимбълдън"
01 Юли 2026

Шампионът имаше нужда от 5 сета на старта на "Уимбълдън"
29 Юни 2026

Григор Димитров извади късмет и на "Уимбълдън"
26 Юни 2026

Протестът за повече пари в тениса се пренася на "Уимбълдън"
25 Юни 2026

Григор Димитров стигна 1/4-финал в тура след повече от година
24 Юни 2026

Григор Димитров спечели първи АТР мач от март
23 Юни 2026

Иван Иванов отпадна на първото стъпало към "Уимбълдън"
22 Юни 2026

Специалист на двойки се падна на Григор Димитров
21 Юни 2026

"Уимбълдън" покани Григор Димитров
16 Юни 2026

Бразилски тийнейджър обърна Джокович от 0-2 сета
30 Май 2026

Алкарас пропуска дори "Уимбълдън"
20 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса