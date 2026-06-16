"Уимбълдън" покани Григор Димитров

ЕПА/БГНЕС архив През 2025 г. на "Уимбълдън" Григор Димитров беше на път да извоюва една от най-големите победи в кариерата си, повеждайки на 1/8-финалите с 2-0 сета срещу световния №1 Яник Синер, преди да получи разкъсване в големия гръден мускул и да му се наложи да отсъства практически до края на сезона. А след завръщането си на корта българинът просто не е същият играч.

Въпреки че няма необходимия ранкинг, Григор Димитров ще играе в основната схема на "Уимбълдън". Това съобщи специализираният сайт TennisKafe.com, цитирайки мениджъра на най-добрия български тенисист Георги Стоименов.

Трикратният полуфиналист от Големия шлем, включително на тревната класика в Лондон през 2014 г., е получил "уайлд кард" за основната схема на Откритото първенство на Великобритания. Тазгодишното издание на най-престижния турнир ще се проведе от 29 юни до 12 юли.

Поканата от организаторите беше единственият останал вариант за 35-годишния Димитров (№169 в света) да участва в "Ол Ингланд Клъб". Другият начин беше да се включи в квалификациите (22-27 юни), но хасковлията избра в същата седмица да играе на подгряващия турнир от категория "АТР 250" в Майорка.

Същинската подготовка на Григор за "Уимбълдън" започва днес. Първата ни ракета се записа за участие в надпреварата на трева от веригата "Чалънджър" в Дъблин и в I кръг ще се изправи срещу Крис Родеш от Люксембург. Мачът трябва да започне около 18:00 ч. наше време и ще бъде излъчван пряко по платения ТВ канал "Макс спорт 1".

В ирландската столица ще участва и Иван Иванов. Неговият първи двубой е срещу гърка Стефанос Сакеларидис и ще се играе около 17:00 ч. Той пък ще бъде предаван по новия канал в мрежата на един от мобилните оператори - Max One.