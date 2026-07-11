Футболист от Мондиал 2026 почина внезапно

Футболният свят е в шок, след като стана ясно, че един от играчите, взели участие на Мондиал 2026, е починал днес. Става въпрос за южноафриканския национал Джейдън Адамс. Към момента не се съобщават причините за смъртта на 25-годишния халф, а от клуба му "Мамелъди Съндаунс" и от семейството на играча са отказали допълнителни коментари и са поискали уважение към личното им пространство. По-малко от ден преди смъртта си той е споделил снимка с приятелката си в социалните мрежи.

Адамс взе участие в три от четирите мача на Южна Африка на световното първенство и записа общо 116 минути игра.