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Футболист от Мондиал 2026 почина внезапно

Джейдън Адамс игра в три от мачовете на Южна Африка на турнира

Днес, 16:48
Джейдън Адамс
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Джейдън Адамс

Футболният свят е в шок, след като стана ясно, че един от играчите, взели участие на Мондиал 2026, е починал днес. Става въпрос за южноафриканския национал Джейдън Адамс. Към момента не се съобщават причините за смъртта на 25-годишния халф, а от клуба му "Мамелъди Съндаунс" и от семейството на играча са отказали допълнителни коментари и са поискали уважение към личното им пространство. По-малко от ден преди смъртта си той е споделил снимка с приятелката си в социалните мрежи.

Адамс взе участие в три от четирите мача на Южна Африка на световното първенство и записа общо 116 минути игра.

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