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Испания стигна до титаничен 1/2-финал срещу Франция

"Ла фуриа роха" едва за трети път ще е в световния Топ 4

Днес, 00:25
Фабиан Руис е мушнал топката под фланелката след гола си, с който Испания поведе срещу Белгия.
ЕПА/БГНЕС
Фабиан Руис е мушнал топката под фланелката след гола си, с който Испания поведе срещу Белгия.

Европейският шампион Испания продължи отличното си представяне на Мондиал 2026 и се класира за 1/2-финалите, където ще срещне Франция в един от мегасблъсъците до момента в турнира. Дотук се стигна, след като "Ла фурия роха" успя да пречупи с 2:1 Белгия в тежък 1/4-финален мач, игран в Лос Анджелис.

Селекционерът Луис де ла Фуенте показа нагледно на цял свят, че е успял да изгради един от най-силните състави на Испания в историята, съчетавайки младост, опит и атрактивен стил на игра.

Още в 12-ата минута испанците имаха претенции за дузпа заради игра с ръка на Натан Нгой, но очевидното нарушение бе подминато от рефера Майкъл Оливер и VAR.

Логичното се случи в 30-ата минута, когато белгийският вратар Тибо Куртоа изби удар на Дани Олмо и топката се оказа в непокрития Фабиан Руис, който откри - 1:0. Белгийците обаче демонстрираха защо са във възходяща линия в последните дни и изравниха в 41-ата минута, когато Шарл де Кетеларе засече с глава центриране отдясно на Тимоти Кастан и изравни - 1:1. С този гол беше сложен край на рекордната серия на вратаря на Испания Унай Симон, който не бе допускал попадение в продължение на 650 минути на световно първенство - от 51-ата минута на мача с Япония в груповата фаза на Мондиал 2022, пред последвалите 120 минути без гол в 1/8-финала срещу Мароко тогава, чак до тази вечер. Това беше и първият гол, който Испания допусна на настоящия турнир.

Обикновено подобни попадения в края на първата част действат негативно върху психиката на отбора, който е водил дотогава, но това не важеше за испанците. След почивката те продължиха да упражняват своята агресивна преса, да атакуват и да създават положения.

Белгийците пък бяха споходени от малшанс. Първо се контузи Тибо Куртоа, а след това и капитанът Кевин Де Бройне. Вратарят получи разтежение и бе сменен в 71-ата минута от Сене Ламенс, а Де Бройне издържа до 86-ата минута преди също да напусне. За свой лош късмет влезлият като резерва Сене Ламенс бе с основна вина за втория гол на испанците в 88-ата минута, когато не успя да улови топката след удар на Пау Кубарси и тя бе довкарана от влезлия две минути преди това Микел Мерино.

Белгия все пак имаше време да изправи на нокти всички испански привърженици и във втората минута на добавеното време Алексис Салемакерс преодоля излезлия Симон, но все пак централният защитник на "Ла Фурия" Аймерик Лапорт изби пред голлинията.

Накрая Испания заслужено триумфира и за трети път в историята си ще е сред последните останали отбори на световно първенство. През 1950 г., когато имаше финална група с четири отбора, "Ла Фурия" остана на последното място, а през 2010 г. стигна до върха, печелейки финала срещу Нидерландия.

Мачът между Франция и Испания ще е на 14 юли от 22:00 ч. българско време.

 

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Ключови думи:

Мондиал 2026, Ла фурия роха

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