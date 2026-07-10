Франция отказа Мароко за 6 минути и е на 1/2-финал

ЕПА/БГНЕС Селекционерът на френския отбор Дидие Дешан (вдясно) се приближава да поздрави голмайсторите си в мача срещу Мароко Килиан Мбапе и Усман Дембеле след гола на втория за 2:0.

Два гола за 6 минути осигуриха победата на Франция с 2:0 над Мароко в първия 1/4-финален мач на Мондиал 2026. Вкараха ги Килиан Мбапе в 60-ата минута с красив далечен фалцов удар и носителят на "Златната топка" за 2025 г. Усман Дембеле в 66-ата след пробив през центъра на защитата на мароканците.

За Мбапе това бе осми гол от началото на турнира, с което той се изравни с Лионел Меси начело в класацията на голмайсторите. Така нападателят на "Реал" (Мадрид) за второ поредно първенство бе въвлечен в 10 гола (по 8 гола и 2 асистенции сега и на Мондиал 2022) - нещо, което не е постигано от 1966 г. насам. Това бе и попадение №20 за него на световни шампионати. Мбапе също така подобри собствения си рекорд за голове за Франция, като вече има 64. Той можеше да запише постижението си още в 28-ата минута, но мароканският вратар Ясин Буну хвана слабия му удар от дузпа.

2 - There's only been four occasions in the last 60 years a player has scored, assisted and missed a penalty in a World Cup match - two have been in the last three days...



🇦🇷 Lionel Messi vs Egypt

🇫🇷 Kylian Mbappé vs Morocco



Amends. pic.twitter.com/XoQnrcizNa — OptaJoe (@OptaJoe) 9 юли 2026 г.

Всъщност Килиан Мбапе записа рекорд още със започването на двубоя в Бостън, след като стана най-младият футболист с 20 мача на световни първенства - на 27 години и 201 дни.

Паметната вечер за него обаче беше помрачена заради травма в десния глезен и Мбапе беше сменен принудително в 77-ата минута и догледа срещата, налагайки лед на контузеното място. Все пак на излизане той бе усмихнат и поздрави феновете, с което подсказа, че положението му не е толкова тревожно.

Тимът на Мароко бе далеч от познатата си игра, с която стигна до четвърто място на Мондиал 2022. Тази вечер африканският тим не успя да създаде чисто положение до почивката, а и след това не затрудни особено френския вратар Майк Менян. Интересното е, че Мароко загуби отново с 0:2 от Франция, както и на 1/2-финала преди 4 години.

Победата на "петлите" можеше и да е по-убедителна, но Буну спаси няколко пъти вратата си, а в добавеното време преди почивката Люка Дин улучи напречната греда.

Така Франция стигна за осми път в историята си (и трети пореден) до 1/2-финал на световно първенство. Съперник навръх националния празник на Франция 14 юли ще бъде победителят от мача тази вечер между европейския шампион Испания и Белгия.